Узнать сето ближе: как проходит Неделя культуры народа в Псковской области

Неделя культуры народа сето в рамках Года единства народов России проходит в Псковской области. Основные мероприятия протекают в Пскове и Печорском округе, подробнее узнала Псковская Лента Новостей.

В течение недели жители и гости региона могут узнать больше об истории и традициях сето, принять участие в лекции и мастер-классе, а также посетить фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи».

Сето — малочисленный коренной народ, который исторически проживает в приграничных районах России и Эстонии. В Псковской области представители народа живут преимущественно в Печорском округе. С культурой сето связаны собственные традиции, фольклор, национальная одежда, ремесла и кухня. Особое место занимает песенная традиция «леело», которая является объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Одним из мест, где с культурой сето можно познакомиться непосредственно, является Музей-усадьба народа сето в печорской деревне Сигово. Музей находится в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс и знакомит посетителей с предметами быта, одеждой, орудиями труда и ремеслами народа.

В течение недели для жителей и гостей региона подготовили несколько мероприятий, которые позволяют познакомиться с культурой сето не только через рассказы и музейные экспозиции, но и через непосредственное участие.

В среду, 26 августа, в Пскове пройдет интерактивная лекция «Что мы знаем о сето». Мероприятие проведет руководитель Детского этнографического ансамбля сето Tsirgukõsõ («Птенцы») Елена Вариксоо. Начало лекции и мастер-класса — в 11:00 и 14:00. Они пройдут в библиотеке имени Ивана Василева по адресу: Псков, площадь Ленина, 3.

На лекции участники узнают о культуре коренного малочисленного народа сето, познакомятся с национальным языком и песнями, а также смогут попробовать разучить элементы национального танца. После лекции состоится мастер-класс по изготовлению национального пояса.

«На лекции узнаем много интересного о культуре коренного малочисленного народа сето, познакомимся с национальным языком и песнями, даже научимся немного танцевать. А в процессе мастер-класса мы научимся делать национальный пояс, который у сето делали маленькие дети», — рассказала Елена Вариксоо.

По ее словам, интерактивный формат позволяет лучше познакомиться с особенностями народа сето, для которого традиционно важны труд и рукоделие. «Сето — очень рукодельный народ, люди, которые всегда трудились, поэтому формат интерактивной лекции с мастер-классом наиболее полно отражает характер и менталитет сето и поможет поближе познакомиться с душой народа», — отметила руководитель Детского этнографического ансамбля сето Tsirgukõsõ («Птенцы»).

Еще одним мероприятием Недели станет выставочный проект «Сето. Уникальные украшения и традиционная одежда», который откроется 27 августа в 15:00 в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» на улице Печорской, 37 в Изборске. Проект создан Государственным музеем-заповедником «Изборск» совместно с Российским этнографическим музеем. Посетители увидят традиционную одежду и украшения народа сето из собраний двух музеев. Экспозиция расскажет о костюме и материальной культуре сето, сохранивших особенности уклада и традиций народа.

Завершится Неделя культуры народа сето в пятницу фестивалем «Сетомаа. Семейные встречи». Он пройдет в деревне Сигово в Музее-усадьбе народа сето. Начало — в 15:00.

Фестиваль проводится ежегодно и знакомит гостей с традициями народа сето. В разные годы его программа включала выступления фольклорных коллективов, ярмарку ремесел, мастер-классы, знакомство с национальной кухней и другими элементами культуры сето.

Неделя культуры народа сето объединяет мероприятия для тех, кто уже знаком с традициями сето, и для тех, кто только начинает открывать для себя культуру этого народа. Посетить лекцию, попробовать свои силы в создании национального пояса или отправиться в Сигово на «Сетомаа. Семейные встречи» может любой желающий.

Культура сето существует не только в музейных экспозициях — она продолжает жить в языке, песнях, ремеслах, семейных традициях и праздниках. Такие мероприятия позволяют познакомиться с ней непосредственно и узнать больше о людях, которые на протяжении многих поколений живут на Псковской земле.

Мария Колон