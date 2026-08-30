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Пропускной режим Псковского кремля изменят на время принесения мощей Спиридона Тримифунтского

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Пропускной режим Псковского кремля изменится на время принесения десницы святителя Спиридона Тримифунтского в Троицкий собор, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Схема: Псковский музей-заповедник

«С 31 августа по 2 сентября состоится принесение десницы святителя Спиридона Тримифунтского в Троицкий собор Псковского кремля. В связи с этим с 17:00 31 августа до 15:00 2 августа вход на территорию Крома будет осуществляться через башню Святых ворот (Рыбницкую), а выход через Северные ворота», - сообщили в музее.

Также в эти дни вход в Псковский кремль свободный.

Встреча мощей святителя Спиридона Тримифунтского у ворот Псковского кремля духовенством и верующими состоится 31 августа в 18:00. Затем крестным ходом святыню принесут в Свято-Троицкий кафедральный собор, где совершат торжественный молебен

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