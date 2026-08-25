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Десница святителя Спиридона Тримифунтского прибудет в Псков 31 августа

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С 31 августа по 2 сентября состоится принесение десницы святителя Спиридона Тримифунтского в Псковскую епархию, которая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибыла с острова Корфу, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии.

Встреча мощей святителя Спиридона Тримифунтского у ворот Псковского кремля духовенством и верующими состоится 31 августа в 18:00. Затем крестным ходом святыню принесут в Свято-Троицкий кафедральный собор, где совершат торжественный молебен

Поклониться святыне в этот день можно будет до 00:00, а также во время ночной божественной литургии, которая начнется в полночь и которую совершит митрополит Псковский и Порховский Матфей.

1 сентября поклониться деснице святителя Спиридона можно будет с 08:00 до 00:00. В это время перед ковчегом с мощами будет ежечасно совершаться акафистное пение.

2 сентября доступ к мощам будет осуществляться с 08:00 до 15:00, после чего святыня отправится в Смоленск.

Ранее сообщалось, что Великолукская епархия организует паломничество в Псков 2 сентября, где верующие смогут поклониться деснице великого святителя христианского мира Спиридона Тримифунтского. 

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