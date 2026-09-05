«Ты, от кого я пьян бывал...» — новую выставку проекта «Круг чтения» открыли в Пушкинском заповеднике 

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вчера, 4 августа, открыли для посетителей новую экспозицию из большого выставочно-исследовательского проекта «Круг чтения обитателей Тригорского». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новая выставка посвящена читательским интересам приятельницы и соседки ссыльного Пушкина — Евпраксии Вревской (урождённой Вульф) и подготовлена по материалам из нескольких фондовых коллекций музея, а также из частных собраний. Она включает в себя живопись, графику, предметы быта и уникальные образцы декоративно-прикладного искусства, книжные памятники.

Евпраксия Вульф на силуэтном портрете работы Александра Стройло (1999) из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказывает автор проекта, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского Заповедника Елена Ступина, Пушкин познакомился с Евпраксией, или Зизи, как называли её домашние, ещё в первый, сразу по окончании лицея, свой приезд в Михайловское. Это было летом 1817 года — младшей на то время из тригорских барышень ещё не было и девяти лет.

«Михаил Семевский, записавший воспоминания обитателей Тригорского, утверждал, что Евпраксия “помнит малейшую черту из знакомства своего с Пушкиным“, — цитирует Елена Ступина. — Например, как тот “гулял с нею и раз, подняв её на руки, спас от собак...“».

Часто упоминается Евпраксия и в письмах ссыльного поэта, а ещё — в стихах как самогó Пушкина, так и гостившего в 1826 году в Тригорском Николая Языкова. А Алексей Вульф в разговоре с тем же Семевским и вовсе назвал Пушкина «всегдашним и пламенным обожателем» своей младшей сестры. Имя Зизи вошло и в так называемый «донжуанский список» Пушкина, а в «Евгении Онегине» сам поэт называет её «…кристалл души моей, … Любви приманчивый фиял, / Ты, от кого я пьян бывал!»

Условно экспозицию «Круг чтения обитателей Тригорского: Евпраксия Вревская» можно разделить на несколько частей, рассказали в музее. Первая из них — общая для всех выставок «Круга…» вводная с краткой историей Тригорской библиотеки и интерьерным уголком, где вниманию посетителей представлено мемориальное бюро Вревских (гиперссылка: https://pln-pskov.ru/culture/547728.html). Ещё три блока — «Уездная барышня. Ноты и моды», «Супруга и мать. Дети и сад», «Зизи, кристалл души моей». Дополнительная, четвертая витрина посвящена роману в стихах «Евгений Онегин», связь которого с обитателями Тригорского в XIX веке превратилась из семейного предания в общеизвестный факт.

Фрагменты экспозиции «Круг чтения обитателей Тригорского: Евпраксия Вревская»

«И ещё об одном виде чтения мы можем говорить с уверенностью, — особо отмечает Елена Ступина. — Александр Сергеевич в 20-х числах ноября 1824 года, в письме к брату Лёвушке отметил желание 15-летней Зизи писать и получать письма: “Евпраксея уморительно смешна, я предлагаю ей завести с тобою философическую переписку. Она всё завидует сестре, что та пишет и получает письма“. Переписка для юной девушки была частью мира взрослых, в который побыстрее хотелось попасть. Чуть позже письма от родных и друзей станут неотъемлемой частью её чтения».

В Пушкинском заповеднике напомнили, что выставка, посвящённая книжным интересам Евпраксии Вревской — уже четвёртая из масштабного проекта «Круг чтения обитателей Тригорского», открывшегося в мае прошлого года. Предыдущие экспозиции рассказывали о читательских предпочтениях Анны и Алексея Вульфов, а также их деда Александра Вындомского.

Выставка «Круг чтения обитателей Тригорского: Евпраксия Вревская» развёрнута в господском доме мемориальной усадьбы «Тригорское» — в Классной комнате — и будет работать здесь до конца года, уточнили в музее.



