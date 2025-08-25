Культура

В Пушкинском заповеднике готовят выставку об авторе рецепта «лучшей французской водки из простого горячего вина»

Вторую выставку из нового масштабного выставочного проекта «Круг чтения обитателей Тригорского» в эти дни готовят в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, новая экспозиция в рамках этого проекта будет посвящена Александру Вындомскому, основателю усадьбы. Именно он начал собирать библиотеку, которой впоследствии пользовались не только обитатели имения, но и их знаменитый сосед, Александр Пушкин.

Силуэтный портрет Александра Вындомского из собрания музея-заповедника «Михайловское»

«По свидетельству приятеля Пушкина Алексея Вульфа, внука Александра Максимовича, мы знаем, что эта библиотека была довольно велика, — рассказывает автор проекта, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина. — Здесь было много книг с дорогими гравюрами, немало так называемых новиковских изданий, книги по русской истории, старинные издания русских авторов: Сумарокова, Лукина, «Ежемесячные Сочинения» Миллера, «Российский Феатр», первое издание «Деяний Петра I», многие прочие. С другой стороны, нам известны собственные сочинения Вындомского, точнее — стихотворные переложения псалмов его авторства. А его брошюра «Записка каким образом сделать из простаго горячаго вина самую лучшую французскую водку», выдержала несколько изданий».

Новая выставка, убеждены в музее, позволит по-новому взглянуть на первого хозяина Тригорского. Он изучал медицину, интересовался не только сельским хозяйством, но также архитектурой, изобразительным искусством, о чём свидетельствуют приобретённые им пейзажные гравюры конца XVIII — начала XIX века. Он собрал весьма впечатляющую для своего времени коллекцию книг о Китае.

На выставке будут представлены некоторые из этих книг и графических листов, хранящиеся сейчас в фондах Пушкинского заповедника, многое другое.

В музее подчеркнули, что рассказ о библиотеке Тригорского — чрезвычайно значимая «страница» истории псковских пушкинских мест.

«Важно и то, что каждая из выставок «Круга чтения…» будет посвящена конкретному персонажу истории Тригорского, — отмечает Елена Ступина. — Через книги и изобразительный ряд эти сменные экспозиции будут дополнять образ, уже представленный в основной экспозиции дома-музея, а в некоторых случаях и впервые раскрывать его перед посетителями».

Напомним, что первая выставка проекта, стартовавшего в мае этого года, представляла гостям музея Анну Вульф — старшую дочь сердечной приятельницы и соседки ссыльного Пушкина Прасковьи Осиповой (урождённой Вындомской, в первом браке Вульф). А в 2026-ом в рамках «Круга чтения обитателей Тригорского» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» предполагают рассказать о читательских увлечениях Алексея и Евпраксии Вульфов.

Планируется, что новая выставка «Круг чтения обитателей Тригорского. Александр Вындомский» будет открыта в мемориальной усадьбе «Тригорское» уже 1 сентября.