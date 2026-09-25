Театральный фестиваль «В Себеж к Гердту» пройдет 27 сентября

Областной открытый фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту», посвященный 110-летию со дня рождения народного артиста СССР Зиновия Гердта и Году единства народов России, пройдет в Себеже 27 сентября, сообщила Псковской Ленте Новостей режиссер отдела художественного творчества Псковского областного центра народного творчества Ольга Гуслинская.

Мероприятие начнется в 11:00 с митинга у памятника Зиновию Гердту, с 12:00 начнется конкурсная фестивальная программа, а в 18:00 пройдет церемония награждения.

В фестивале в этом году ожидается участие 17 театральных коллективов из Опочки, Пскова, Струг Красных, Себежа, Великолукского и Красногородского округов и других муниципалитетов Псковской области. Участники представят свои постановки в нескольких номинациях, в том числе «Театр драмы», «Театр миниатюр», «Моноспектакль» и «Музыкально-поэтическая композиция». Отдельная номинация посвящена 110-летию Зиновия Гердта.

«В этом году некоторые коллективы специально готовят новые постановки к юбилею Зиновия Гердта. Это могут быть отрывки из фильмов с его участием, например «Золотого теленка», или музыкальные постановки, посвященные актеру. У Опочки, например, будет постановка «Зяма – лодка судьбы», поскольку Зиновия Гердта в близком кругу называли Зямой. Всего ожидаем 17 участников, при этом из Себежа приедут сразу четыре коллектива. В номинации «Моноспектакль» от Себежа выступят три коллектива», – рассказала Ольга Гуслинская.

Фестиваль проводится в Себеже, поскольку город является родиной Зиновия Гердта. Его цель – сохранение и развитие театральных традиций, поддержка любительских и народных театральных коллективов, популяризация театрального творчества и укрепление культурных связей между регионами.

По итогам фестиваля участники получат дипломы и специальные призы.

Зиновий Гердт (1916–1996) – советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Он родился в Себеже, а широкую известность получил благодаря ролям в театре и кино, в том числе в фильмах «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Сказки старого Арбата» и других. В 2026 году исполняется 110 лет со дня рождения артиста.