Псковский губернатор направил обращение к участникам мероприятия в Москве в честь 110-летия Зиновия Гердта

Вечер в честь 110-летия народного артиста СССР Зиновия Гердта, уроженца города Себежа, провели в Музее Победы в Москве 18 сентября. Мероприятие открыло цикл программ «Моим оружием было искусство» об актерах-фронтовиках. В вечере приняли участие школьники, студенты и представители Псковского землячества. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил участникам встречи приветственное обращение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Евгений Кирсанов / пресс-служба Музея Победы

В обращении Михаил Ведерников отметил, что Зиновий Гердт родился в городе Себеже, учился там в школе и участвовал в творческих кружках. С началом войны актер добровольцем ушел на фронт, получил тяжелое ранение и в госпитале познакомился с кукольным спектаклем, которому посвятил свою жизнь. Губернатор подчеркнул, что в трудные годы войны искусство служило инструментом сопротивления, который помогал людям выжить и укреплял веру в Победу.

Организаторы рассказали гостям об участии Зиновия Гердта в Великой Отечественной войне, о его работе в театре кукол под руководством Сергея Образцова и в Театре имени Ермоловой, а также о фильмах и спектаклях с его участием. На экране организаторы представили архивные кадры, фрагменты знаковых ролей и воспоминания современников. Участники завершили вечер чтением любимых стихотворений артиста и музыкальным сопровождением.

Также организаторы показали посетителям музея телевизионную версию спектакля «Необыкновенный концерт» Театра кукол имени Сергея Образцова в записи 1972 года. Фильм представляет собой пародийно-сатирическое ревю. Спектакль вошел в Книгу рекордов Гиннесса как представление, которое посмотрело самое большое число зрителей. В этой постановке Зиновий Гердт исполнил роль конферансье Эдуарда Апломбова. Его реплики связывают все номера и задают тон пародии.

Представители Музея Победы добавили, что Зиновий Гердт всегда вел конферанс в «Необыкновенном концерте» на языке страны, в которой проходили гастроли. Для этого актер выезжал на четыре дня раньше и с помощью переводчика осваивал основы и звучание нового языка.