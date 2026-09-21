 
Общество

Псковский губернатор направил обращение к участникам мероприятия в Москве в честь 110-летия Зиновия Гердта

0

Вечер в честь 110-летия народного артиста СССР Зиновия Гердта, уроженца города Себежа, провели в Музее Победы в Москве 18 сентября. Мероприятие открыло цикл программ «Моим оружием было искусство» об актерах-фронтовиках. В вечере приняли участие школьники, студенты и представители Псковского землячества. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил участникам встречи приветственное обращение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Евгений Кирсанов / пресс-служба Музея Победы

В обращении Михаил Ведерников отметил, что Зиновий Гердт родился в городе Себеже, учился там в школе и участвовал в творческих кружках. С началом войны актер добровольцем ушел на фронт, получил тяжелое ранение и в госпитале познакомился с кукольным спектаклем, которому посвятил свою жизнь. Губернатор подчеркнул, что в трудные годы войны искусство служило инструментом сопротивления, который помогал людям выжить и укреплял веру в Победу.

Организаторы рассказали гостям об участии Зиновия Гердта в Великой Отечественной войне, о его работе в театре кукол под руководством Сергея Образцова и в Театре имени Ермоловой, а также о фильмах и спектаклях с его участием. На экране организаторы представили архивные кадры, фрагменты знаковых ролей и воспоминания современников. Участники завершили вечер чтением любимых стихотворений артиста и музыкальным сопровождением.

Также организаторы показали посетителям музея телевизионную версию спектакля «Необыкновенный концерт» Театра кукол имени Сергея Образцова в записи 1972 года. Фильм представляет собой пародийно-сатирическое ревю. Спектакль вошел в Книгу рекордов Гиннесса как представление, которое посмотрело самое большое число зрителей. В этой постановке Зиновий Гердт исполнил роль конферансье Эдуарда Апломбова. Его реплики связывают все номера и задают тон пародии.

Представители Музея Победы добавили, что Зиновий Гердт всегда вел конферанс в «Необыкновенном концерте» на языке страны, в которой проходили гастроли. Для этого актер выезжал на четыре дня раньше и с помощью переводчика осваивал основы и звучание нового языка.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026