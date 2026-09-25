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Арт-директор Псковского театра драмы объяснил выбор жанра моноспектакля для нового фестиваля 

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Псковский театр драмы впервые проводит собственный фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми», который позволяет показать зрителю актера «под увеличительным стеклом» и оптимизировать бюджетные расходы на гастрольную деятельность. Об этом заявил арт-директор театра Андрей Пронин в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Фестиваль откроется музыкальным спектаклем лауреата двух «Золотых масок», актрисы Московского театра имени Александра Пушкина Александры Урсуляк. Далее в программе выступят петербургская артистка Юлия Асаргина со спектаклем о Клавдии Шульженко, актриса Арина Лыкова с постановкой по произведению Константина Вагинова «Козлиная песнь» (Санкт-Петербург), ведущий артист новосибирского театра «Красный факел» Андрей Яковлев со спектаклем «Спасти камер-юнкера Пушкина», актриса Наталья Кузнецова с проектом «Небесный тапёр» (Нижний Новгород), артист из Татарстана Раиль Садриев со спектаклем «Дервиш», а также петербургский независимый артист Александр Савчук с автофикшн-спектаклем «Лайка Роллингстон».

«Пушкинский фестиваль мы не проводим больше, он превратился в какой-то фестиваль театральных школ в Великих Луках. Это фестиваль, который мы проводим на собственные средства. Соответственно, мы не можем привезти какие-то масштабные, как вы говорите, спектакли, потому что это дорого: это и много народу, это и декорации, это и гонорары. Отсюда и родилась идея фестиваля моноспектаклей — это то, что мы можем себе позволить на те деньги, которые мы зарабатываем», — поделился Андрей Пронин.

Гость студии также подчеркнул: «В центре любого моноспектакля — актер. Моноспектакль — это способ увидеть артиста, как под увеличительным стеклом. Поэтому, конечно, с этим жанром не каждый артист может справиться».

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