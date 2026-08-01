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Всероссийский фестиваль моноспектаклей пройдет в Псковском театре драмы

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Всероссийский фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» состоится в Псковском театре драмы осенью-зимой 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра. 

Фото: Псковский театр драмы

«К своему 120-летию Псковский академический театр драмы имени Пушкина придумал для публики особенный подарок. Впервые в нашем театре пройдет фестиваль моноспектаклей — особого, самого доверительного и задушевного театрального жанра», - рассказали в пресс-службе.

С сентября по декабрь зрители увидят семь работ из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Буинска.

????Откроет фестиваль 25 сентября спектакль-концерт Александры Урсуляк «Хорошие песни», где известная артистка кино и театра, ведущая актриса московского Театра имени Пушкина исполнит 15 песен о любви, каждая из которых стала вехой в ее жизни. В этот вечер на большой сцене Псковского театра драмы прозвучат бриллианты эстрады 60-х, 70-х, 80-х годов: музыка Баснера, Долматовского, Таривердиева, Колмановского, Пиаф, Паулса, Кандера. 12+

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