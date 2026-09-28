Октябрь в «Михайловском» начнётся с «летнего» понедельника

Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 29 сентября, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, а также во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день.

Осень в заповеднике на картине Бориса Козмина «Петровское. Дом-музей Ганнибалов» (1983). Из фондов музея

Со среды, 30 сентября, работа заповедника возобновится в штатном режиме. Однако туристов просят иметь в виду, что «Михайловское» продолжает поэтапно возвращаться к графику, который вводили на время так называемого высокого сезона, и уже с 1 октября музеи будут принимать туристов ежедневно, кроме понедельника, и без «продлённых» суббот, то есть с 10.00 до 18.00 (кассы — до 17.30).

«Однако опыт многих и многих прошлых лет показывает, что в начале октября, в дни так счастливо воспетой Пушкиным “золотой осени“, музей просто “захлёстывает“ туристический поток. Особенно много в это время школьных групп, — подчеркнули в «Михайловском». — Поэтому первый понедельник месяца, 5 октября, решено сделать по-летнему рабочим».

В Пушкинском Заповеднике также уточнили, что полный переход на график так называемого «низкого» сезона в учреждении запланирован на 1 ноября.

Добавим также, что даже в завтрашний «санитарный» день и вплоть до 2 октября посетители Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» при желании ещё смогут побывать на гастрольных спектаклях театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. В афише этих дней — классическая мелодрама Александра Островского «Без вины виноватые» (29 сентября), замечательно смешно поставленная пушкинская «Сказка о Салтане и Гвидоне» (30 сентября) и две премьеры. Жителям и гостям Святогорья впервые представят «Медного всадника», где одноимённая «петербургская» поэма «сплетена» с «Рославлевым» — первым фрагментом задуманного, но так и не неоконченного Пушкиным исторического романа об Отечественной войне 1812 года, и «Трёх сестёр» по пьесе Антона Чехова (1 и 2 октября соответственно). Кроме того, 1 октября в музее запланирована творческая встреча с создателем и бессменным руководителем «Пушкинской школы, народным артистом России, лауреатом Госпремии РФ Владимиром Рецептером.

Намечены на предстоящий октябрь и другие интересные события. Среди них — премьера поэтической программы «Теперь моя пора!», которую для гостей музея готовит петербургский артист театра и кино, лауреат международного конкурса «Овация» и любимец публики Михаил Драгунов, новая выставка «„Вновь я посетил…”. Живопись и графика. Н.В. Цыцин» — к 65-летию мастера, многое другое.

Подробнее об октябрьских планах Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» можно узнать на официальном сайте учреждения.