Свадебную шкатулку с гербами Юреневых и Корвин-Круковских впервые экспонируют в «Михайловском»

Уникальный экспонат — свадебную шкатулку пушкинского времени — можно увидеть в эти дни в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское», а точнее — в новой экспозиции из большого выставочно-исследовательского проекта «Круг чтения обитателей Тригорского». В музее напомнили, что главное действующее лицо этой выставки — Евпраксия Вревская, дочь Прасковьи Осиповой (в первом замужестве Вульф, урождённой Вындомской).

Фото: Свадебная шкатулка с гербами Юреневых и Корвин-Круковских (из частного собрания)

Выставка очень интересна хотя бы уже тем, что многие вещи и книги, представленные на ней, хранятся не в музейных фондах, а происходят из частных коллекций. Они экспонируются впервые и едва ли в ближайшее время будут показаны широкой публике где-нибудь ещё, — отметили в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей в заповеднике. Свадебная шкатулка — из их числа.

«То, что шкатулка именно свадебная, доказывает выгравированный на ней герб. На его щите — голова быка, пронзенная мечом; это герб Юреневых. А в гербовом нашлемнике — ворон с герба Корвин-Круковских — одного из самых известных псковских родов», — рассказывает автор выставки, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина.

Елена Ступина напомнила, что ещё до недавнего времени парные портреты четы псковских помещиков Алексея Яковлевича и Александры Харитоновны Юреневых можно было увидеть в Зелёной зале господского дома в Тригорском. Эта ветвь рода Юреневых, пояснила автор выставки, через Ганнибалов была связана свойством и с Пушкиными, и с Вындомскими. А внук Алексея Яковлевича и Александры Харитоновны взял в жёны двоюродную сестру Софьи Ковалевской — Александру Семеновну Корвин-Круковскую. Дорогая вещица, которую сейчас показывают в Тригорском, принадлежала именно ей.

Шкатулка очень красива. Сверху она отделана фиолетовой тиснёной кожей, а внутри — фиолетовым бархатом и тисненой бумагой

В музее напомнили, что выставка «Круг чтения обитателей Тригорского: Евпраксия Вревская» развёрнута в господском доме мемориальной усадьбы «Тригорское» — в Классной комнате — и будет работать здесь до конца года.