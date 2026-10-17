«Мимо Пскова мы проехать не могли»: Юлия Пересильд и «Мандрагора» представили программу «Птица-Победа»

Актриса Юлия Пересильд и участники группы «Мандрагора» рассказали о создании программы «Птица-Победа», её значении и выступлении в Пскове сегодня, 17 октября. В этот день коллектив представил авторский концерт в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина. Для Пересильд, родившейся в Пскове, это стало первым выступлением с группой в родном городе.
Программа «Птица-Победа» посвящена 85-летию битвы под Москвой. Она объединяет песни военных лет, поэзию и современные музыкальные аранжировки. По словам артистов, проект задуман как возможность передать память о войне и знакомые нескольким поколениям песни молодым слушателям.
Музыкальный руководитель группы Владимир Корниенко объяснил название программы образом победы, которая распространяется по земле. Юлия Пересильд. добавила, что название появилось не случайно: при составлении репертуара музыканты заметили, насколько часто в песнях о войне встречается образ птицы.
Отвечая на вопрос об ответственности перед зрителями в городах, связанных с военной историей, Юлия Пересильд подчеркнула, что для коллектива главное не столько чувство ответственности, сколько желание помочь публике по-новому услышать знакомые произведения. «Очень важно, чтобы вы почувствовали эти песни, которые вам и так знакомы. И очень важно, чтобы вы их сегодня почувствовали. Именно для этого мы сюда и приехали и сделали эту программу. Возможно, сегодня песни вы услышите по-новому», — сказала она.
Участник группы Александр Тевелёв добавил, что песни военных лет стали особым культурным кодом, объединяющим поколения.
Несмотря на то что программа посвящена военной тематике, в неё вошла и авторская композиция группы. По словам Юлии, песня «Вечер» особенно дорога коллективу и поэтому занимает второе место в программе. При этом единственной композиции, которая полностью отражала бы звучание «Мандрагоры», у группы нет.
Барабанщик Станислав Опойченков рассказал, что звучание ударных зависит от каждой композиции и её аранжировки. В программе, по его словам, есть разные музыкальные образы — от биения сердца до взрывов.
Отдельно Юлия Пересильд остановилась на значении выступления в Пскове. По её словам, коллектив не мог проехать мимо родного города актрисы, а возможность провести бесплатный концерт появилась благодаря грантовой поддержке.
Юлия Пересильд также выразила надежду, что группа сможет вновь выступить в Пскове, хотя организация концертов требует серьёзной технической подготовки. Она отметила, что коллектив рад видеть среди зрителей много молодых людей, и посоветовала им познакомиться с авторской музыкой «МANДРАГОРА» на музыкальных платформах.
Программа «Птица-Победа» входит в концертный тур по семи городам воинской славы. Проект также включает передвижную выставку «Этот день мы приближали…», посвящённую роли музыки в годы войны, и открытый онлайн-конкурс поэтов «Память о Великой войне…».
Проект реализуется ООО «ЮРАЙ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.