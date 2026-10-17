«Мимо Пскова мы проехать не могли»: Юлия Пересильд и «Мандрагора» представили программу «Птица-Победа»

Актриса Юлия Пересильд и участники группы «Мандрагора» рассказали о создании программы «Птица-Победа», её значении и выступлении в Пскове сегодня, 17 октября. В этот день коллектив представил авторский концерт в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина. Для Пересильд, родившейся в Пскове, это стало первым выступлением с группой в родном городе.

Программа «Птица-Победа» посвящена 85-летию битвы под Москвой. Она объединяет песни военных лет, поэзию и современные музыкальные аранжировки. По словам артистов, проект задуман как возможность передать память о войне и знакомые нескольким поколениям песни молодым слушателям.

«Мы вместе собрались, третий год пошёл как. У нас есть и своя авторская музыка. Но сегодня мы приехали к вам с особенной программой — это "Птица-Победа". Для нас это важная программа, потому что это она передает те песни, которые нам дороги, от одного поколения другому. И это, пожалуй, самая важная цель, почему мы сейчас в этом туре находимся. Очень хочется, чтобы молодёжи было много, чтобы они услышали эти песни, как у наших мам, дедушек, пап, чтобы эти песни звучали за столом», — рассказала Юлия Пересильд.

Музыкальный руководитель группы Владимир Корниенко объяснил название программы образом победы, которая распространяется по земле. Юлия Пересильд. добавила, что название появилось не случайно: при составлении репертуара музыканты заметили, насколько часто в песнях о войне встречается образ птицы.

«Так вышло, что, когда мы собирали программу, это было наше личное волеизъявление. Мы совсем не поём каверы, мы поём авторскую музыку, но тут не смогли пройти мимо этой даты и этой темы. И когда стали собирать программу, поняли, что почти в каждой песне о войне есть образ птицы. Если вы сейчас вспомните песни, которые знаете о войне, то услышите: "Птицы прилетели — война закончилась", "Не слышно птиц — идёт война". Поэтому, наверное, такое название, оно не просто так», — отметила актриса.

Отвечая на вопрос об ответственности перед зрителями в городах, связанных с военной историей, Юлия Пересильд подчеркнула, что для коллектива главное не столько чувство ответственности, сколько желание помочь публике по-новому услышать знакомые произведения. «Очень важно, чтобы вы почувствовали эти песни, которые вам и так знакомы. И очень важно, чтобы вы их сегодня почувствовали. Именно для этого мы сюда и приехали и сделали эту программу. Возможно, сегодня песни вы услышите по-новому», — сказала она.

Участник группы Александр Тевелёв добавил, что песни военных лет стали особым культурным кодом, объединяющим поколения.

«Может быть, даже не ответственность, а трепет, потому что эти песни — особый культурный код, который объединил поколения. Поэтому это ответственность и трепет: передать это дальше, донести и ничего не расплескать», — отметил музыкант.

Несмотря на то что программа посвящена военной тематике, в неё вошла и авторская композиция группы. По словам Юлии, песня «Вечер» особенно дорога коллективу и поэтому занимает второе место в программе. При этом единственной композиции, которая полностью отражала бы звучание «Мандрагоры», у группы нет.

«Мы очень эклектичная группа, и поэтому каждая песня звучит как для нас, так и для слушателя как что-то новое. Нет одной такой песни, которая передавала бы наше звучание, иначе это была бы очень короткая карьера. Мы кое-что новое привнесли в прочтение песен, как нам кажется, органичное», — пояснил Владимир Корниенко.

Барабанщик Станислав Опойченков рассказал, что звучание ударных зависит от каждой композиции и её аранжировки. В программе, по его словам, есть разные музыкальные образы — от биения сердца до взрывов.

Отдельно Юлия Пересильд остановилась на значении выступления в Пскове. По её словам, коллектив не мог проехать мимо родного города актрисы, а возможность провести бесплатный концерт появилась благодаря грантовой поддержке.

«Конечно, это особенное. Кроме того, наше путешествие Псков — Новгород — это такой крюк, без которого не могло не произойти это путешествие. Мимо Пскова мы проехать не могли, и очень мне радостно, что благодаря гранту есть возможность сделать бесплатные билеты для псковичей, что можно каждому прийти и посмотреть. Очень важно, что мы играем в Псковском драматическом театре, он не чужой для меня. Мне кажется, что Псков, как и многие другие города, как-то по-новому, по-другому чувствует эту тему», — рассказала актриса.

Юлия Пересильд также выразила надежду, что группа сможет вновь выступить в Пскове, хотя организация концертов требует серьёзной технической подготовки. Она отметила, что коллектив рад видеть среди зрителей много молодых людей, и посоветовала им познакомиться с авторской музыкой «МANДРАГОРА» на музыкальных платформах.

Программа «Птица-Победа» входит в концертный тур по семи городам воинской славы. Проект также включает передвижную выставку «Этот день мы приближали…», посвящённую роли музыки в годы войны, и открытый онлайн-конкурс поэтов «Память о Великой войне…».

Проект реализуется ООО «ЮРАЙ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.