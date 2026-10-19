Фестиваль «Чугунники» прошёл в Пскове в День лицеиста

Фестиваль «Чугунники-2026», приуроченный ко Всероссийскому Дню лицеиста, состоялся в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 19 октября. Школьники приняли участие в историческом квизе, попробовали себя в роли дуэлянтов и освоили танцевальные движения полонеза, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фестиваль прошёл во второй раз. Программа была посвящена истории Царскосельского лицея, его выпускникам и традициям отечественного образования.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова Дарья Земская. Она подчеркнула значение дружбы и товарищества, которые формируются в школьные годы.

«Этот праздник больше о дружбе и о товариществе. Очень хочется, чтобы вы с детских своих школьных скамей учились дорожить той дружбой, которую вы приобретаете в эти годы. Та группа, которая у вас сейчас сплачивается, скорее всего, продлится на всю вашу жизнь. Я вас искренне поздравляю с этим праздником, желаю, чтобы вы шли с товарищами плечом к плечу, помогали друг другу, как когда-то делали это пушкинские друзья, помогали друг другу и поддерживали», — сказала Дарья Земская.

Педагог русского языка и литературы гимназии №29 Вячеслав Новиков рассказал школьникам об истории Царскосельского лицея, открывшегося 19 октября 1811 года. Он напомнил, что Александр Пушкин вошёл в число 30 дворянских мальчиков, отобранных для обучения в учебном заведении.

Отдельно Вячеслав Новиков объяснил происхождение названия фестиваля. «На выпускном директор лицея подарил ребятам кольца, переплавленные из колокола, звоном которого объявляли начало занятий. По какой-то случайности колокол был разбит, и из его осколков были переплавлены кольца, которые изображали сплетение рук, поэтому выпускников называли чугунниками», — рассказал он.

После приветственных выступлений школьники из лицеев №8 и №15 представили видеообращения. Для участников также подготовили музыкальный подарок — выступление со скрипкой.

Основная часть фестиваля прошла в формате игры по станциям. Представители каждого лицея получили маршрутные листы, после чего участники разделились на группы и отправились выполнять задания. Всего организаторы подготовили семь станций.

На одной из них школьники познакомились с историей дуэлей Александра Пушкина и смогли попробовать себя в роли дуэлянтов. На другой участники изучали афишу Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина: им нужно было определить спектакли, поставленные по произведениям поэта, а затем найти соответствующие книги в библиотеке.

Кроме того, школьники выясняли, кто из писателей учился в Царскосельском лицее, участвовали в квизе по творчеству Пушкина и учились танцевать полонез. По итогам фестиваля победителей наградили значками, памятными статуэтками и дипломами.