 
Культура

В Пскове продолжается приём заявок на конкурс иллюстраций по мотивам сказок

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Псковский государственный университет проводит конкурс иллюстраций по мотивам сказок. Он пройдёт рамках проекта «В гостях у своих: живые сказки», при поддержке гранта Росмолодёжи «вМесте». К участию приглашаются люди в возрасте от 13 до 25 лет. Об этом сообщили в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. 

Для подачи заявки необходимо:

  • Выбрать сказку из рекомендованного списка (указан в положении о конкурсе);
  • Создать рисунок или иллюстрацию на бумаге формата А4 в любой технике;
  • Оцифровать работу (сделать скан или качественное фото).

Работу вместе с заполненной анкетой-заявкой и согласием на обработку персональных данных необходимо направить на электронную почту: oirit@pskgu.ru

Заявки на участие принимаются до 30 октября 2026 года.

Лучшие иллюстрации войдут в электронный сборник сказок, а также будут напечатаны на подарочных открытках для детей с нарушениями зрения.

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