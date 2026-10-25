В Пскове продолжается приём заявок на конкурс иллюстраций по мотивам сказок

Псковский государственный университет проводит конкурс иллюстраций по мотивам сказок. Он пройдёт рамках проекта «В гостях у своих: живые сказки», при поддержке гранта Росмолодёжи «вМесте». К участию приглашаются люди в возрасте от 13 до 25 лет. Об этом сообщили в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Для подачи заявки необходимо:

Выбрать сказку из рекомендованного списка (указан в положении о конкурсе);

Создать рисунок или иллюстрацию на бумаге формата А4 в любой технике;

Оцифровать работу (сделать скан или качественное фото).

Работу вместе с заполненной анкетой-заявкой и согласием на обработку персональных данных необходимо направить на электронную почту: oirit@pskgu.ru

Заявки на участие принимаются до 30 октября 2026 года.

Лучшие иллюстрации войдут в электронный сборник сказок, а также будут напечатаны на подарочных открытках для детей с нарушениями зрения.