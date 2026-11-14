Свежий выпуск «Михайловской пушкинианы» пополнил электронную библиотеку Пушкинского Заповедника

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» размещён новый, 115-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Коллаж выполнен нейросетью. На обложке сборника — репродукция работы

Николая Павлова «Пушкин Михайловском» (1937) из фондов музея-заповедника

В заповеднике напомнили, что в новый том вошли статьи и заметки, подготовленные по материалам Михайловских Пушкинских чтений «В уединении мой своенравный гений / Познал и тихой труд, и жажду размышлений...» (август 2026). Их авторы — исследователи-филологи, преподаватели и научные сотрудники музеев из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Великого Новгорода, Челябинска, Пскова и Пушкинских Гор, а также аспиранты из Китая, обучающиеся в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина (Москва).