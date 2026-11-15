В Себежском округе продолжается работа над большим проектом восстановления культурно-исторического наследия в имении Фонвизина. Об этом пишет председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Псковской области Наталья Тудакова в своих соцсетях.

Фото: Наталья Тудакова

«Продолжаем работать над большим проектом — восстановлением культурно-исторического наследия в имении Фонвизина. Сегодня побывали там вместе с председателем Себежского местного отделения партии Таисией Жариной. Затем выехали на место, в деревню Руково, чтобы оценить площадку, где планируется установка памятника», — пишет Наталья Тудакова.

Бронзовая скульптура уже готова, её высота составит 2,5 метра.

«За этим проектом стоит не просто установка монумента. Мы опираемся на указ президента о защите традиционных ценностей и планируем создать здесь целое музейное пространство. Оно будет рассказывать о самом Фонвизине и его эпохе, а также об истории народов, живших на этой земле, и о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны», — поделилась председатель. «За этим проектом стоит не просто установка монумента. Мы опираемся на указ президента о защите традиционных ценностей и планируем создать здесь целое музейное пространство. Оно будет рассказывать о самом Фонвизине и его эпохе, а также об истории народов, живших на этой земле, и о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны», — поделилась председатель.

По её словам, первый этап — это благоустройство: клумбы, лавочки, освобождение парка от зарослей, а завершить основные работы планируется к лету 2027 года.