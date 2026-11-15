Памятник Фонвизину может появиться в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Справедливая Россия».

Фото: региональное отделение партии «Справедливая Россия»

Как рассказали в региональном отделении партии, скульптура уже изготовлена – бронзовая, высотой 2,5 метра, весом около 600 килограмов. Автор идеи и благотворитель Анатолий Лившиц оплатил все работы, скульптор – Юрий Дремин.

Денис Фонвизин, автор «Недоросля», был связан с Себежским краем – его имение находилось в деревне Руково. Сегодня там сохранились фрагменты усадебного парка, аллеи и пруды.