Премьерный показ короткометражных фильмов участников режиссёрского курса Андрея Буянова состоится 19 ноября в 18:30 в пространстве «Лофт» в Пскове. Организаторы отмечают, что вход на мероприятие свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться.

Фото: Креативное пространство «Лофт»/ВК

За время обучения начинающие режиссёры прошли путь от разработки идеи до съёмок собственного фильма. Они учились работать с актёрами, выстраивать кадры и принимать режиссёрские решения, отмечают организаторы.

На показе зрители увидят авторские короткометражки, познакомятся с их создателями и узнают, как проходили съёмки. После просмотра можно будет обсудить фильмы и задать вопросы участникам курса. Для многих участников это станет первым публичным показом собственных работ.

Отметим, что руководитель курса Андрей Буянов ранее работал фотокорреспондентом Псковской Ленты Новостей и был автором и ведущим программы «ОГО!» на ПЛН-ТВ.