Общество

Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 6

16.09.2025 12:00

Четверть века - это целая эпоха. Не удивительно, что за 25 лет существования Псковская Лента Новостей стала школой журналистики и площадкой для реализации творческого потенциала многих талантливых псковичей. В том числе, на сайте помимо интересных новостей и острых журналистских материалов, всегда был качественный фото-, а затем и видеоконтент. Поэтому, продолжая вспоминать журналистов разных составов редакций, которые работали на ПЛН, этот выпуск мы решили посвятить фотографам, видеооператорам, монтажерам. Яркие, талантливые, успешные - каждый из них внес свой вклад в успех первого в области интернет-издания.

 

Андрей Буянов, фотокорреспондент, автор программы «ОГО!»: ПЛН ценил за большой охват - это главный информационный портал области

Я кинорежиссер, победитель всероссийских и международных кинофестивалей. Последние полтора года живу в путешествиях. Сначала путешествовал по России, сейчас - по Азии и планирую продолжать в таком же формате, потому что в мире очень много удивительных красивых мест, которые хочется посмотреть, наполниться ими, вдохновиться и передавать всю эту красоту мира через творчество. В этом плане мне близок Рерих, который своей деятельностью воспевал красоту, и мне хочется посвятить свою жизнь тому же.

Сейчас двигаюсь именно в направлении кино. А лет десять назад искал работу по своему профилю - нашел в сфере производства медиаконтента на ПЛН.

Я работал на ПЛН в 2016-17 годах - около полутора лет. Делал свою передачу, которая называлась «ОГО!», где ходил и задавал всякие разные неудобные, интересные, провокационные вопросы, старался радовать жителей города Пскова, показывать что-то неординарное, что происходит у нас в городе, а какие-то банальные повседневные вещи преподносить в новом ракурсе.

Также я работал как оператор, снимал репортажи, как фотокорреспондент ходил на мероприятия. Официально моя должность называлась «фотокорреспондент», но по факту, я отвечал за весь медиаконтент: фотографировал, снимал и монтировал видео.

Затем ПЛН объявила большой общегородской конкурс на запуск нового шоу, на поиск ведущего, который или которая будет делать классное, крутое, драйвовое яркое шоу. Был большой кастинг, приходило много людей. В итоге отобрали корреспондента, с которой я стал делать эту передачу в роли оператора и монтажера. Спустя какое-то время я сделал пилотный выпуск похожего формата, а это очень понравилось редакции, директор медиахолдинга "Гражданская пресса" Максиму Костикову. В итоге мне предложили делать авторскую передачу и таким образом началась у меня более творческая и интересная работа на ПЛН, когда я показывал то, что мне хотелось и как мне этого хотелось.

Я ценю и в свое время ценил ПЛН за большой охват, потому что это главный информационный портал Псковской области. И очень здорово, когда есть возможность большому количеству зрителей показать, пусть журналистское, но творчество. Потому что в каждом выпуске, в каждой передаче я старался не просто передать информацию, что-то рассказать, а передать ощущение, настроение и поднять людям настроение.

ПЛН хочется пожелать процветания, побольше ярких радостных приятных новостей, который будет появляться на портале, хорошего дружного крепкого коллектива, тепла, любви и счастливых радостных комментариев подписчиков и читателей.

Вадим Боченков, фотокорреспондент: С теплом вспоминаю коллег

В редакцию ПЛН я пришел в 2019 году по приглашению коллег. И задержался почти на пять лет.

Работа запомнилась интенсивностью: выезды, скорость, оперативная отправка фото с места.

Пришел сюда я уже с определенным опытом и умениями, что показал на двух тестовых заданиях. Одним из них была съемка на набережной Дня Военно-морского флота. Помню, что меня без документов не пропускали, а мимо пролетали коллеги из администрации и под руку протащили через военных.

Почти сразу же, как я устроился, началась пандемия: маски, ограничения. Снимал пустой город. Пополнял новый для редакционного фотобанка раздел. Мне даже выдали разрешение для передвижений по городу, которое так и не пригодилось.

Вспомнить есть что: залез на крышу Троицкого собора, задокументировал ремонт моста через Пскову, снимал приезд президента на открытии монумента в Самолве, полетал на воздушном шаре.

Я благодарен работе в редакции за опыт, с теплом вспоминаю коллег. Желаю ПЛН в будущем достигнуть ещё больших высот!

Артем Татаренко, продюсер ПЛН ТВ: Здесь есть возможность применить все свои навыки

С производством видеоконтента жизнь меня свела давным-давно, еще на студии городского телевидения «Телеком». После этого я работал в разных местах, в том числе, и в администрациях области и города. Был занят в сфере культуры, имел отношение к газете «Псковские новости», но свои навыки в видео и телепроизводстве какое-то время не применял. И когда поступило предложение от Максима Эдуардовича Костикова примкнуть к дружному коллективу Псковской Ленты Новостей и заняться непосредственно развитием отдела, который называется ПЛН-ТВ, а именно производством видеоконтента, вспомнить себя в роли ведущего программ, я согласился. И вот уже четыре года мы здесь небольшим, но разносторонне одаренным коллективом занимаемся всем, что связано на ПЛН с движущимися картинками.

Работа достаточно разнообразная. Она связана как с проведением видеотрансляций, которые сопровождают радиоэфиры, подготовкой для него контента, так и созданием отдельных видео-форм. Это различные программы, в том числе грантовые. Например, серия «Истфакт» - наиболее мной любимая. Потому что там в доступной форме широкому кругу зрителей рассказывается об интересных людях, событиях, связанных с псковским регионом. Мне кажется, это как раз то, что приносит пользу, людей просвещает, а не только развлекает.

Есть у нас видеоконтент, связанный с текущей информационной повесткой. Например, серия сюжетов «Событие», где мы освещаем наиболее яркие, интересные мероприятия.

Что мне нравится? То, что есть возможность применить все свои навыки. Так как у нас маленький отдел, мы должны быть людьми универсальными. Бывает, нужно поработать и в кадре, и что-то смонтировать, и выступить в роли человека, задающего вопросы, и  видеооператора, и режиссёра эфиров. В этом смысле, мне кажется, мы - достаточно интересное явление в псковской журналистике. В том смысле, что мы не телевидение в прямом смысле слова, потому как нас не 200 человек, а всего три человека. 

Благодаря серии программ «Разговоры о важных», «Истфакт» и новому проекту «Гении земли Псковской», узнаешь много нового, потому что в процессе подготовки, съёмки этих программ сталкиваешься с ранее неизвестными фактами. Так как мы работаем с картинкой, мы не можем это делать дистанционно, и сохраняется необходимость, пусть и вынужденная, бывать в тех местах, которые непосредственно с этими событиями связаны, и все картины прошлого воссоздавать в режиме прикосновения к живой истории. Это, наверное, самое интересное. Это же касается и выезда праздники, мероприятия, которые мы пока еще вопреки заблуждениям многих, нейросетями нарисовать не можем.

Псковская Лента Новостей — это место, где инициативы действительно поддерживаются. Другое дело, что ты сам будешь отвечать за их реализацию и качественное исполнение. Потому что, с одной стороны, у нас есть определенный простор для творчества. С другой стороны, надо быть всегда готовым к тому, что то, что мы делаем, будет достаточно тщательно и придирчиво просмотрено, проанализировано и не будет одобрено к эфиру, если это не слишком хорошо. В этом смысле Максим Костиков достаточно большой перфекционист, человек, который не готов идти на компромиссы с качеством. По большому счёту в итоге это хорошо для зрителя, для слушателя, и мы это видим по обратной связи. У нас есть определенный пул зрителей, которые, как мне кажется, любят наш контент и воспринимают с благодарностью то, что мы этим занимаемся.

Коллегам я могу пожелать интересных идей, не скатываться в рутину, всегда искать что-то новое, не опускать руки, потому что потом неизменно чувствуешь удовлетворение от хорошо выполненной работы. И возникают силы и желание двигаться дальше и развиваться в профессии.

Максим Петров, оператор/режиссер монтажа: На ПЛН нужно быть универсалом

Я живу в Пскове с 2017 года. До этого жил в другом городе и работал в другой сфере. Выбор профессии по наитию случился. Люди стремятся быть счастливыми. А наиболее счастливы мы в детстве. Из своего позднего детства я помню, что снимал видео, с этим связано очень приятных воспоминаний. И сейчас я снимаю, и мне это нравится. Чувствую себя на 25 лет, прямо как ПЛН.

По профессии я работал на телевидении - на телеканале Первый Псковский. Потом меня пригласили на ПЛН-ТВ. Здесь уже три года. Специфика работы в том, что приходится быть универсалом. И это скорее плюс, чем минус. Любой оператор должен уметь монтировать, и любой монтажер должен уметь снимать. У тебя может быть одна основная профессия, а вторая несколько второстепенная, но важно понимать суть процесса. Чтобы правильно смонтировать, надо понимать, как должно быть снято. Или, наоборот, нужно понимать, как снять, чтобы это можно было нормально смонтировать.

Когда ты сам снимаешь и монтируешь (я сам для себя снимаю, как правило), я еще до съемки примерно понимаю, что я буду делать, чтобы себе, с одной стороны, облегчить процесс, а, с другой, реализовать задумки. Идя на площадку, я понимаю, что если хочу применить какой-то монтажный приём, нужно определённым образом снять картинку. И мне не приходится никому давать задачу — я снимаю сам.

Минусы — наверное, в том, что многие мероприятия из года в год повторяются. Но с другой стороны некоторая рутинность нашей работы в то же время является преимуществом. Несколько раз снимая одно и то же событие, одну и ту же площадку, можно довести видео до ума, путем проб и ошибок, даже будучи неопытным человеком, всё равно сделать хорошо. То что ты проглядел в прошлый раз, в этот раз ты увидишь, подснимешь, сделаешь.

При достаточно скромных ресурсах, как временных, так и технических, мне кажется, что удается демонстрировать достаточно высокий уровень в нашем городе.

Хорошая техника, оптика, наличие света, каких-то приборов - это важно, но не главное. Задача оператора - видеть кадр. Поэтому даже поломка техники в современном мире — это не проблема. Можно с прямыми руками и телефоном доснять или снять целиком все, что тебе нужно.

Был один достаточно дальний выезд. Мы находились за много километров от Пскова и не было возможности поменять аппаратуру. В этом случае пришлось пойти на ухищрения, но удалось сделать так, что никто не заметил, что снято на телефон.

У нас бывают всякие нештатные ситуации. Мы зависим от погоды, у нас бывает мало времени, поэтому приходится частенько искать всякие там нетривиальные решения, в том числе технические, которые позволяют то, что делает Paramount Pictures с помощью миллионного оборудования, делать с помощью хитрости и смекалки. Например, мы сделали слайдер из полиэтиленого пакета - камеру на пакете тащили по полу.

Еще плюс нашей работы в том, что многое можно посмотреть, заглянуть за кулисы, увидеть локации, куда вход закрыт. В Пскове я был в таких локациях, которые известны далеко не каждому псковичу. Например, на крыше Троицкого собора. Я смотрел салют в День города с нашей крыши, с очень высокой точки, спускался в бомбоубежище, поднимался на воздушном шаре. Находился в Доме офицеров, когда его захватывали террористы. Правда, это были учения. Был в Печорском районе на тушении пожаров. Не говоря уже о музеях, концертах и возможности пообщаться с разными интересными людьми.

В год, когда ПЛН отмечает четверть века, хочу пожелать чувствовать себя на 25 лет. Журналист — это все-таки молодая профессия!

Дмитрий Иванов, журналист, оператор, режиссёр монтажа: Я пришел на ПЛН и сказал: «Хочу здесь работать!»

Первый раз с видеоконтентом я попал на ПЛН в 2017 году. Тогда реализовывался проект, для которого нужно было снимать короткие сюжеты про всякие интересные новости. Статья с моим видеороликом «Сказ о том, как народу сето корову подарили» была отправлена на конкурс «СМИротворец» и завоевала первое место. Это было мое первое видеокасание с ПЛН.

Штатным сотрудником «Гражданской прессы» я стал в ноябре 2021 года. Пришел и сказал: «Хочу здесь работать». Собственно говоря, с момента окончания Псковского педагогического института в 2002 году я все время остаюсь в сфере журналистики: работал в телерадиокомпании «Телеком - 7 канал», в пресс-службах администрации Псковской области и правительства Саратовской области, был главным редактором интернет-телевидения «ЧеТВ». Получается в профессии уже 23 года!

На новом месте меня приняли хорошо. Завалили творческими заданиями сразу же. Фронт работ обширный - от ведения радиопрограмм до реализации проектов в рамках грантов Президентского фонда культурных инициатив.

В работе мне нравится, прежде всего, наша команда, с которой мы вместе творим историю видеоконтента. Самое лучшее, что вообще человек может в жизни сделать — это что-то созидательное, что будет приносить пользу не только сиюминутно, здесь и сейчас, а останется в истории. «Оставить след в истории» - наверное, это главная цель! Поэтому исторические программы, которые мы делаем, приносят несказанное удовольствие. Именно из них многие мои знакомые, да и я сам, порой узнают много новых интересных фактов об истории и культуре родного региона. Очень важно и приятно получать лестные отзывы о реализованных программах «Истфакт», «Разговоры о важных», «Гении земли Псковской».

Например, далеко не все знали, что в первые дни Великой Отечественной войны над Псковской областью летчиками были совершены героические подвиги, за которые они первыми получили звания Героя Советского Союза. Классный получился выпуск про партизан. Интересно было побывать в новых локациях, куда далеко не каждый турист доезжает.

И, конечно же, у меня классные коллеги. Коллектив «решает»! Если нет единомышленников в труде, то одному работать в разы сложнее и в сто крат неинтереснее.

В год 25-летия хочется пожелать ПЛН стабильного коллектива. Чтобы он не расползался, не разбегался, а был единой медиакорпорацией единомышленников.

Анна Тягунова, фотокорреспондент: На ПЛН я всегда в эпицентре событий

Я учусь в магистратуре в Псковском государственном университете на психолого-педагогическом направлении. По первому образованию я логопед, четыре года работала воспитателем в детском саду. Год назад окончила университет, и пришла работать на ПЛН.

Для меня увлечение фотографией - это дело семейное. Все время в доме были фотоаппараты. В начальной школе мне даже в поездки стали давать первую пленочную мыльницу Samsung. Первое путешествие было с ней в Пушкинские Горы. А в 2012 году брат подарил мне зеркальный фотоаппарат, на который я снимала около 8 лет.

Фотографировала школьные праздники, во время учебы в университете просилась волонтером на разные мероприятия.

В 2019 году я создала группу в ВК, где размещаю фотографии Пскова, репортажи с различных мероприятий. На данный момент это один из самых крупных фотопабликов нашей области. Сейчас там 37 тысяч подписчиков. Мои фотографии регулярно берут госпаблики, а однажды мои фото были размещены на сайте «МК в Пскове».

У меня всегда был интерес именно к репортажной съемке. И после окончания вуза появилось большое желание, чтобы это стало моей профессией.

Я решила попытать удачу - отправить портфолио в редакцию ПЛН, и по счастливому стечению обстоятельств меня взяли на должность фотокорреспондента.

Сначала было непросто: очень большой объем мероприятий, работать надо быстро, сразу выдавать материалы для иллюстрации новостей. Первые несколько месяцев я была в постоянном состоянии стресса, что надо все бегом. А потом адаптировалась и теперь такой темп мне даже нравится.

Ты все время в эпицентре событий. Знаешь, что и где происходит. Наверное, больше всего интересно снимать концерты, фестивали, где можно ловить какие-то интересные моменты, эмоции людей и стараться передать атмосферу праздника.

Чаще всего я передвигаюсь по городу пешком: Псков - маленький город, и есть такая возможность. Просто закладываешь себе определенное время. В среднем от редакции до мест съемки — 20−40 минут пешей прогулки. Совмещаю приятное с полезным, особенно если хорошая погода.

Когда я пришла в редакцию, здесь работал Александр Елисеев. Он мне помог освоиться на новом месте, передавал опыт, мы разбирали фотографии. Также мне помогают прекрасные коллеги - Артем Сергеевич, Макс и Дима, к которым всегда можно обратиться за советом, проконсультироваться как по поводу техники, так и по поводу фотографий.

В работе фотокорреспондента главное - это оперативность. Ты должен работать быстро, на месте события понимать, что тебе нужно снять, выделить какие-то основные моменты и быстро отправить фотографии своим коллегам, чтобы их разместили на сайте.

Работа мне очень нравится, поскольку она разносторонняя и интересная. Всегда открываешь для себя что-то новое, учишься фотографии, расширяешь кругозор, взаимодействуешь с интересными людьми. У нас отличный коллектив, замечательные коллеги.

Желаю нашей редакции процветания, больше интересных новостей и событий, которые будут привлекать внимание новых читателей.

В следующих публикациях мы продолжим вспоминать наших корреспондентов и редакторов, фотографов и блогеров — тех, кто в разные годы был частью коллектива Псковской Ленты Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей
