Псковская Школа межэтнической журналистики поучаствовала в видеоконференции со школами межэтнической журналистики в Ставрополе и Элисте. Псковичи рассказали коллегам по ШМЖ про коренной малочисленный народ сето, про псковских корейцев, про фестиваль монастырской кухни «Архондарик» и про то, как в Пыталово празднуют завершение сезона сбора клюквы.

Юные межэтнические журналисты Ставрополя в свою очередь рассказывали про казачьи традиции своего региона, про армян и туркменов Ставропольского края, про свою экспедицию к молоканам.

Ребята из Элисты объяснили, как калмыки не просто хранят свои национальные традиции, а развивают их через моду на одежду с национальными орнаментами, в современной музыке и ювелирных брендах, а также поделились впечатлениями от поездки на

Верблюжий остров и рассказали про свой проект «Калмыкия от А до Я». При этом у жителей разных регионов нашлось много общего. Например, выяснилось, что калмыки не просто любят Пушкина, но и поставили в Элисте памятник, посвящённый его стихотворению, которое начинается со слов «Прощай, любезная калмычка!»

А ученик Школы межэтнической журналистики в Элисте Евгений Гермалеев рассказал, как минувшим летом посетил Псков и был рад увидеть на Октябрьской площади флаг Элисты (в инсталляции «Россия начинается здесь»).

Калмыки, кроме того, немало удивились, узнав, что на гербе Челябинска изображён верблюд, когда ученица Школы межэтнической журналистики в Пскове Арина Бухарова из Челябинска рассказывала, чем интересен её город.

Заодно выяснилось, что верблюд в гербе Челябинска появился по предложению сподвижника Петра Первого Василия Татищева, а Татищев, как всем напомнили псковичи, родился на псковской земле.