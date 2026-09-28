Зачем Псков примеряет ханбок

В Пскове очень трудно забыть, что ты находишься в месте с очень русской культурой. Город постоянно напоминает тебе об этом: каждой крепостной башней, многочисленными церквями и собором, который виден отовсюду. В городском пейзаже эта русскость бдит неусыпно: такая повседневная, привычная и суровая.

И вдруг этот город празднует Чусок. Если кто не в курсе, это такой корейский праздник урожая, который в 2026 году пришёлся на 25 сентября. Причём Псков его не просто отпраздновал, а шумно, весело и массово!

Казалось бы, откуда в русском городе такой экзотический культурный импорт?

Но Азия пришла в Псков и очень основательно: с ханбоками, хангылем, корейской кухней и K-pop культурой.

Хотя если присмотреться повнимательнее, возникает странное ощущение, что ничего такого уж чужого в этом нет (ну кто же не любит корейские дорамы или, например, не знает про BTS?). Может быть, поэтому в псковском Доме молодёжи на Чусок было не протолкнуться от желающих отпраздновать осень по-корейски.

На этом фестивале можно было написать своё имя корейскими буквами, поиграть в традиционную корейскую игру, попробовать тыквенных цукатов или ещё более экзотических кушаний, названия которых ты ещё вчера не смог бы выговорить, а через полчаса уже танцевать со всеми в стиле K-pop.

И вот здесь поневоле задумываешься: почему?

Почему человек, родившийся в Пскове, которому с детства объясняли, что он русский, вдруг совершенно спокойно надевает ханбок? Почему подросток, который ещё вчера мог не знать, где находится Сеул, или думать, что это фантастический город из какой-нибудь компьютерной игры, сегодня с увлечением выводит на бумаге знаки корейского шрифта хангыль?

Как так получилось, что корейская культура, пришедшая к нам через дорамы, музыку, косметику, еду и TikTok, воспринимается молодёжью не как экзамен по чужой истории, а как образ, который интересно примерить на себя. Причём примерка получается очень естественная. Костюмчик-то как будто чужой, а ощущение, то это тоже своё.

Возможно, дело в том, что молодость вообще плохо переносит неведенье и заданные рамки. Взрослому человеку, может, и достаточно утверждения: «Я русский». А молодому этого мало. Ему хочется узнать, каким ещё он может быть.

И тут корейская культура оказывается удивительно удобной. Она одновременно очень конкретная и очень современная. С одной стороны, традиционность или, если по-нашему, то «духовные ценности»: уважение к старшим, семейная память, национальные блюда и праздники.

С другой — K-pop, дорамы, инновационная косметика, модные танцы, успешный бизнес (современная культура, которая благодаря интернету превратилась почти в самостоятельную вселенную).

На K-fest-2026 в Пскове эта двойственность была особенно выражена. Неделя корейской культуры в Пскове включала не только развлечения, но и разговор о международном этикете, выставку корейских книг в областной библиотеке, знакомство с философией чаепития. Одним словом, это была не красивая декорация, а серьёзный разговор о традиционной культуре, которая развивается и покоряет мир.

Есть еще одна немаловажная деталь. Чусок — это праздник урожая. Не просто «корейский праздник урожая», а праздник, в котором есть благодарность за то, что выросло, что удалось собрать и разделить с другими. Для России эта мысль вообще не требует перевода. В этом смысле между Псковом и Кореей расстояние внезапно стирается.

Мы же все понимаем простую вещь: традиционные праздники нам нужны не только для того, чтобы веселиться. Они нужны, чтобы вспомнить, ради чего мы вообще живём вместе: семьей и народом.

И здесь русский человек начинает примерять корейскую культуру уже не как костюм, а смотреть на нее, как в зеркало.

Возможно, именно поэтому так легко это происходит именно у молодых людей. Ведь мы живём в огромном многонациональном мире, где любовь к кимчи не требует отказа от щей, а увлечение корейской музыкой не запрещает слушать русский рок.

Современный человек может утром идти по Пскову мимо православных храмов, днём есть пибимпап, вечером смотреть дораму, а перед сном читать русскую классику.

И я думаю, что Псков для постройки культурных мостов— место почти идеальное. Это город очень хорошо знает, что такое жить между разными берегами. К тому же он небольшой, благодаря чему тут люди не так разобщены, как в мегаполисах, и теснее общаются через что-то конкретное:

— «Попробуй вот это».

— «А это что значит?»

— «Давай сфотографируемся вместе!»

Наверное, в этом и заключается самая важная особенность подобных фестивалей. Они не делают псковичей корейцами. Хороший межкультурный фестиваль вообще не заставляет человека выбирать между «своим» и «чужим».

После Чусока русский пскович остаётся русским псковичом. Ему всё так же дорог Псковский кром, он всё так же любит свою национальную культуру и закаты над Великой.

Но в его культурном багаже появляется ещё один образ. Он теперь знает, как выглядит корейский праздник урожая. Он выучил несколько букв корейского алфавита. Он узнал, что другие народы так же уважают старших и так же берегут память о своих предках.

И поэтому однажды проходя по родному Пскову осенью и глядя на древние стены, этот человек задумается о чём-то большем. Выбирая на рынке яблоки, он, возможно, представит, как где-то далеко люди вот так же покупают на базаре чонгак. И поймёт, что пскович, который благодарит природу за урожай, и кореец, который так же благодарит природу за урожай, очень близки друг другу, несмотря на расстояние в тысячу километров, которое нас, казалось бы, разделяет.

Светлана Беляева, Школа межэтнической журналистики в Пскове

Фото предоставлено пресс-службой Центра корейской культуры в Пскове