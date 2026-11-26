В Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина готовится премьера экспериментального спектакля, посвященного наследию Даниила Хармса. О творческом подходе к материалу и желании уйти от устоявшихся штампов в восприятии писателя рассказал петербургский режиссер-постановщик Роман Муромцев в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Как отметил гость студии, хоть анонс спектакля и позиционирует его как работу представителя театрального авангарда, сам режиссер с этим определением не согласен, делая акцент на психологической составляющей.

«Я не согласен с определением "авангардист". Я выпускник школы Анатолия Праудина, а это в основе своей психологический театр. Для меня авангард — это "Победа над солнцем" или Казимир Малевич. Мы же делаем спектакль про живых людей. Честно говоря, я люблю на сцене человека, который что-то переживает и чувствует, люблю его больше, чем декорации», — объяснил Роман Муромцев.

Режиссер также уточнил специфику литературной основы проекта. По его словам, материалом стали не дневниковые записи в привычном понимании, а разрозненные записные книжки писателя.

«В основном там перечисляются бытовые вещи: какие долги вернуть, купить колбасы, табак. Но в этих записях иногда проскальзывает человеческое откровение: что-то я переживаю, мне от чего-то плохо. Это редкие исключения, но в целом это структурирование писателем своего мира и реальности», — добавил режиссер.

Главная цель спектакля, рекомендованного для взрослой аудитории, — разрушить клише и показать автора как глубокую, многогранную личность.

«За Даниилом Хармсом закрепились определенные штампы: падающие старухи, фраза "я не люблю детей", образ странного человека в гольфах с таксой. Нам хотелось разглядеть за этой маской странного юмора живого человека и художника, уловить какие-то человеческие токи», — резюмировал Роман Муромцев.

Напомним, премьера спектакля по дневниковым записям писателя Даниила Хармса состоится 11 декабря в Новом зале Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.