В Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина готовится премьера экспериментального спектакля, посвященного наследию Даниила Хармса. О творческом подходе к материалу и желании уйти от устоявшихся штампов в восприятии писателя рассказал петербургский режиссер-постановщик Роман Муромцев в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Как отметил гость студии, хоть анонс спектакля и позиционирует его как работу представителя театрального авангарда, сам режиссер с этим определением не согласен, делая акцент на психологической составляющей.
Режиссер также уточнил специфику литературной основы проекта. По его словам, материалом стали не дневниковые записи в привычном понимании, а разрозненные записные книжки писателя.
Главная цель спектакля, рекомендованного для взрослой аудитории, — разрушить клише и показать автора как глубокую, многогранную личность.
Напомним, премьера спектакля по дневниковым записям писателя Даниила Хармса состоится 11 декабря в Новом зале Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.