Воспитанники двух детских студий, работающих при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», оригинально поздравили с праздником своих мам.

Кадр из поздравления мамам и бабушкам от студийцев из «Лукоморья»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, юные театралы из «Лукоморья» — студии, которой руководит методист и музейный педагог, профессиональный режиссёр Дарина Дементьева, сняли замечательный ролик. В своём поздравлении мамам, а заодно с ними и бабушкам они прямо признают: «Если бы в нашем театре была премия «Лучшая роль года», вы бы забирали её каждый сезон, и не только потому, что вы играете сто ролей сразу».

«Именно мамы, — рассказывают ребята, — знают наши роли наизусть, когда мы ещё путаем слова, и делают нам самые лучшие сценические костюмы из того, что попадётся под руку. Именно они — самые чуткие зрители и главные режиссёры нашей жизни».

Ролик, размещённый сегодня, в День матери, в официальном сообществе музея в социальной сети «ВКонтакте», завершается целой галереей фотопортретов. На снимках мамы запечатлены вместе со своими талантливыми «лукоморцами».

А воспитанники Студии эстетического развития детей — дошкольники и младшие школьники из Пушкиногорского и Новоржевского муниципальных округов — на занятии в канун праздника своими руками изготовили салфетки. Для этого они освоили азы старинного крестьянского ремесла — верховой набойки. На том же уроке музейный педагог и методист, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Тимошина познакомила их с этикетом дарения — рассказала, как правильно выбирать, принимать и преподносить подарки.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Напомним, что вчера в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» был дан большой праздничный концерт в честь Дня матери.