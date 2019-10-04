В Фонде капремонта Псковской области озвучили возможную стоимость тарифов после их роста

Фонд капитального ремонта (ФКР) Псковской области предложит депутатам Псковского областного Собрания повысить тариф. Как и.о. гендиректора ФКР региона Виктор Иващенко сообщил 22 октября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, если депутаты примут инициативу, то стоимость услуги увеличится с 2020 года.
«Мы каждый год вносим предложение о повышении стоимости услуги. Если и в этот раз депутаты Псковского областного Собрания примут наше предложение, то стоимость услуги - увеличится», - отметил Виктор Иващенко.
Так, со слов и.о. гендиректора областного ФКР, сейчас собственники квартир в домах без лифтов платят за квадратный метр 6,81 рубля и в домах с лифтами - 7,94 рубля. Планируется же, что в первом случае стоимость возрастет до 7.08, а во втором - до 8.25.
«Повышение не такое большое, если брать все регионы страны, - добавил Виктор Иващенко. - Наверное, как тариф не повышай, его все равно будет мало: рост цен идет».
Также и.о. гендиректора уточнил, что сейчас на счету регионального отделения - около 700 миллионов рублей, а невыполненная программа капремонта на 2016, 2017 и 2018 годы оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, руководитель регионального ФКР напомнил, что жители Псковской области должны организации около 500 миллионов рублей.