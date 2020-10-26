ЖКХ

Охват Псковской области услугами по обращению с ТКО вырос в 7,5 раз

Охват населенных пунктов Псковской области услугами по обращению с ТКО с начала реализации «мусорной» реформы вырос в 7,5 раз. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Василий Осипов, оценивая ход реализации реформы ТКО на территории региона.

«Основное - это то, что в 7,5 раз увеличился охват нашего региона данной услугой. Когда реформа только начиналась, в январе 2019 года, этой услугой были охвачены 303 населенных пункта и 395 тысяч человек. Можно предположить, что те, кто не был охвачен услугой регоператора, складировали свой мусор в несанкционированных местах либо сжигали», - сказал гость студии.

«На сегодняшний день мы откорректировали территориальную схему обращения с ТКО, где мы видим направления, по которым будем двигаться. Это обустройство мест накопления мусора, движение в направлении раздельного сбора отходов и к тому, чтоб весь мусор шел через сортировочные линии и объем подлежащих утилизации отходов был не более 50%», - пояснил Василий Осипов.

По его словам, увеличение охвата населения услугой регоператора ТКО повлекло за собой проблемы с начислением и собираемостью платежей, однако на сегодняшний день они, «пусть не на 100%, но решены».

За менее чем два года были также устранены сложности, связанные с внедрением звена регоператора в схему обращения с ТКО. «И сегодня мы находимся в числе тех регионов, где регоператор работает стабильно. Мы выглядим достойно на общем фоне и находимся среди чуть более половины регионов, где нет угрозы, что регоператор прекратит свое существование, и вывоз мусора остановится. Считаю, это тоже один из показателей того, что реформа у нас идет успешно», - констатировал вице-губернатор.