ЖКХ

В Псковской области удалось нормализовать работу по обращению с отходами - Сергей Грахов

В Псковской области удалось нормализовать работу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов 16 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Гость эфира оценил итоги работы в 2020 года в части реализации реформы по обращению с ТКО. «Честно, искренне могу сказать. Сейчас в целом по стране сделано очень много, - сказал Сергей Грахов. - Удалось нормализовать работу по обращению с отходам даже в населенных пунктах, где не был организован сбор. Сократилось количество несанкционированных свалок».

Переходит в обычный штатный режим порядок действия при обнаружении несанкционированной свалки. Волости самостоятельно решают эти проблемы вместе с региональным оператором. «Что раньше казалось совершенно фантастическим, становится обыденностью. Идет нормальный диалог муниципалитетов и регионального оператора», - отметил Сергей Грахов.

Настройку работы с ТКО он сравнил со знакомством с новой техникой: «Сначала в ступоре смотришь на инструкцию к стиральной машине, а уже через две недели все действия совершаются автоматически». «А в экологической реформе задействовано большое количество структур, большое количество инфраструктуры, она несет важную социальную нагрузку. Гораздо сложнее, чем инструкция. На это ушло два года. Мы понимаем, что диалог нормальный идет», - оценил он.