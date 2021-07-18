Сергей Колосов: «Горводоканал» провел масштабное мероприятие на благо людей и города

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» провело масштабное мероприятие на благо людей и областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №2, руководитель муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов.

«Хотел бы поддержать Константина Васильевича (Болотина, руководителя «Горводоканала» - ред.) как директор муниципального предприятия. Они провели настолько масштабное мероприятие за сутки на благо города, учитывая состояние сетей! Например, когда в бане собираемся поменять какую-либо трубу или задвижку, готовимся к этому неделю, чтобы за три дня успеть для того, чтобы люди мылись. А здесь мероприятие прошло на территории всего города, чтобы сети работали. Все это сделано на благо на людей», - прокомментировал Сергей Колосов.