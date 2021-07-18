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Сергей Колосов: «Горводоканал» провел масштабное мероприятие на благо людей и города

18.07.2021 18:08|ПсковКомментариев: 10

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» провело масштабное мероприятие на благо людей и областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №2, руководитель муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов.

«Хотел бы поддержать Константина Васильевича (Болотина, руководителя «Горводоканала» - ред.) как директор муниципального предприятия. Они провели настолько масштабное мероприятие за сутки на благо города, учитывая состояние сетей! Например, когда в бане собираемся поменять какую-либо трубу или задвижку, готовимся к этому неделю, чтобы за три дня успеть для того, чтобы люди мылись. А здесь мероприятие прошло на территории всего города, чтобы сети работали. Все это сделано на благо на людей», - прокомментировал Сергей Колосов.

Напомним, 17 июля в областном центре на сутки отключили водоснабжение для выполнения плановых ремонтных работ на сетях. 

Теги: #горводоканал #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 10Версия для печати
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