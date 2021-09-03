ЖКХ

У псковичей появилась возможность платить за капремонт без комиссии

Региональный оператор - Фонд капитального ремонта Псковской области - заключил соглашение о беспроцентной оплате взносов на капремонт с АО «Почта Банк». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

«Теперь жители области смогут без дополнительных сборов оплатить квитанции. При оплате в других кредитных организациях и платежных системах взимается комиссия в соответствии с установленными тарифами», - пояснили в региональном Фонде капремонта.

Условия оплаты взносов на капитальный ремонт без комиссии можно уточнить в отделениях АО «Почта Банк». Также на сайте регионального оператора размещена ссылка, перейдя по которой можно оплатить взнос без комиссии не выходя из дома, добавили в пресс-службе Фонда капремонта.