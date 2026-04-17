«Горводоканал» восстановил кольцевое водоснабжение на улице Рокоссовского в Пскове

Кольцевое водоснабжение многоквартирных домов на улице Рокоссовского восстановили специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

В результате, после предварительной просушки зоны утечки, изношенный участок водопровода специалисты заменили новой полиэтиленовой трубой диаметром 160 миллиметров и протяженностью 44 метра. Работы проводились в условиях глубокого залегания трубопровода и сложных грунтов.

30 марта в районе домов №38 и №40 на улице Рокоссовского произошла значительная утечка, которая временно оставила без водоснабжения шесть домов (Рокоссовского 40, 40в, 44, 46, 48 и Байкова 14). В течение дня ремонтные бригады полностью локализовали аварийную ситуацию, установив запорную арматуру и перенаправив воду в многоквартирные дома по другому кольцу.

Причиной аварии стал выход из строя участка стального трубопровода диаметром 200 миллиметров, который был проложен порядка 25 лет назад при строительстве района.