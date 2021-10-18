ЖКХ

Трубу холодного водоснабжения прорвало на улице Максима Горького в Пскове

Трубу холодного водоснабжения прорвало на улице Максима Горького в Пскове. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в Instagram.

«Рано утром 19 октября в Пскове произошла авария на водоводе: на участке улицы Максима Горького между улицами Малясова и Красноармейской набережной прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 0,5 метра. В связи с этим на Завеличье временно ограничена подача воды в жилые дома», - рассказал Борис Елкин.

Исполняющий полномочия сити-менеджера отметил, что сотрудники «Горводоканала» делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия аварии и восстановить водоснабжение.

При этом, на время ремонта движение на указанном участке улицы Максима Горького будет временно ограничено.

«Ситуацию держу на особом контроле. В течение 2 часов водоснабжение в жилые дома должно быть восстановлено», - заключил Борис Елкин.