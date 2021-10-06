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Еще одна «шестерка» появилась в Пскове сегодня утром неожиданно для меня и всех пассажиров автобуса №2.
На улице Максима Горького прорвало трубу, и мои планы спокойно отвести ребенка в школу на улице Розы Люксембург накрылись медным тазом.
Сейчас автобус №2 все еще продолжает ходить по маршруту автобуса №6 и двигается с Дамбы прямо по улице Юбилейной. Сколько это будет длиться - пока неизвестно. Учитывайте такие обстоятельства при планировании своего дня!
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Интерактив: Еще одна псковская «шестерка»
Еще одна «шестерка» появилась в Пскове сегодня утром неожиданно для меня и всех пассажиров автобуса №2.
На улице Максима Горького прорвало трубу, и мои планы спокойно отвести ребенка в школу на улице Розы Люксембург накрылись медным тазом.
Сейчас автобус №2 все еще продолжает ходить по маршруту автобуса №6 и двигается с Дамбы прямо по улице Юбилейной. Сколько это будет длиться - пока неизвестно. Учитывайте такие обстоятельства при планировании своего дня!
Евгений