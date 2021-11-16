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Монтаж лифтов с антивандальным покрытием завершился в двух многоэтажках Пскова

Еще восемь лифтов заменили по ускоренной программе и приняли в двух многоэтажных домах Пскова 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта региона.

Лифтовое оборудование обновили в домах по адресам: улица Труда, 53 и улица Байкова, 4. Подрядная организация АО «Щербинский лифтостроительный завод» установила новые двигатели, лебедки, системы диспетчеризации во всех 8 подъездах.

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Отмечается, что старые лифтовые кабины заменили на новые, выполненные в современном дизайне, с антивандальным покрытием. Подрядчик также отремонтировал направляющие в шахтах и электрические сети, провел пусконаладочные работы.

В ходе приемки оборудование проверяют по многим пунктам: плавность и бесшумность хода, точность остановки, бесшумность открывания и закрывания дверей, перегруз, связь с диспетчером, отмели в Фонде капремонта.

Акты приемочной комиссии по указанным адресам подписали все участники осмотра.

В ближайшее время новые лифты в домах по указанным выше адресам начнут работу. Для этого управляющая организация подаст необходимые документы в Ростехнадзор, сотрудники которого выдадут разрешение на эксплуатацию.