Новые лифты с антивандальным покрытием появились в многоэтажках Пскова

Первые лифты, которые в городе Пскове заменили по ускоренной программе, ввели в эксплуатацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.
Пять лифтов установили в многоквартирных домах по адресам:
Подрядная организация - ООО «Щербинский лифтостроительный завод» - заменила двигатели, лебедки, лифтовые кабины с оборудованием, направляющие в шахтах лифтов, а также электрические сети, установила новые системы диспетчеризации в машинных кабинах и провела пуско-наладочные работы.
Как отметили в пресс-службе регионального оператора, новые лифты отличает максимальная безопасность, современный дизайн, повышенная плавность хода и шумоизоляция, бесшумность открывания и закрывания дверей, энергоэффективность. Кабины имеют антивандальное покрытие.
Кроме того, еще девять лифтов заменили в многоквартирных домах по адресам:
В ближайшее время указанные лифты введут в эксплуатацию. Для этого управляющая организация подаст необходимый пакет документов в Ростехнадзор, а сотрудники ведомства проведут контрольный осмотр.