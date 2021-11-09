ЖКХ

Новые лифты с антивандальным покрытием появились в многоэтажках Пскова

Первые лифты, которые в городе Пскове заменили по ускоренной программе, ввели в эксплуатацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.

Пять лифтов установили в многоквартирных домах по адресам:

улица Коммунальная, 75А (2 лифта);

улица Рокоссовского, 11 (3 лифта);

Подрядная организация - ООО «Щербинский лифтостроительный завод» - заменила двигатели, лебедки, лифтовые кабины с оборудованием, направляющие в шахтах лифтов, а также электрические сети, установила новые системы диспетчеризации в машинных кабинах и провела пуско-наладочные работы.

Как отметили в пресс-службе регионального оператора, новые лифты отличает максимальная безопасность, современный дизайн, повышенная плавность хода и шумоизоляция, бесшумность открывания и закрывания дверей, энергоэффективность. Кабины имеют антивандальное покрытие.

Кроме того, еще девять лифтов заменили в многоквартирных домах по адресам:

улица Рокоссовского, 1 (3 лифта);

улица Коммунальная, 69 (2 лифта);

улица Коммунальная, 69А (2 лифта);

улица Коммунальная, 75 (2 лифта).

В ближайшее время указанные лифты введут в эксплуатацию. Для этого управляющая организация подаст необходимый пакет документов в Ростехнадзор, а сотрудники ведомства проведут контрольный осмотр.