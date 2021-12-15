ЖКХ

В Пскове продолжается строительство магистральных сетей водоснабжения

Еще один этап работ по устройству новых магистральных сетей водоснабжения проведут на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет об установке водопроводного узла и врезке новой трубы в существующий водопровод. Работы начнутся в 8:00 и, по предварительным данным, продлятся сутки: до 8:00 17 декабря.

Как отметил глава администрации города Пскова Борис Елкин, производство работ не затронет жителей района Завеличья. От водоснабжения будут отключены лишь три абонента: кафе, автомойка и магазин. «Подача воды в многоквартирные жилые дома будет идти в штатном режиме. Возможно небольшое снижение напора воды в квартирах верхних этажей, потому что давление в трубопроводе будет понижено. Но в целом граждане не должны почувствовать больших неудобств», - подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, в Пскове идет строительство магистральной водопроводной сети для комплексной жилой застройки в микрорайоне «Борисовичи». Работы идут по муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами». Заказчиком является управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова. Подрядная организация – ООО «А3+».

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В конце ноября аналогичные строительно-монтажные работы прошли на пересечении улиц Байкова и Рокоссовского.