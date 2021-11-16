ЖКХ

Работы по врезке нового водопровода на Завеличье завершены досрочно

Подрядная организация досрочно завершила работы по установке узла и врезке новой водопроводной трубы в существующую магистраль на пересечении улиц Байкова и Рокоссовского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

И. п. лавы администрации города Пскова Борис Елкин отметил, что во время производства работ во многих жилых домах сохранялась подача воды. Сейчас водоснабжение восстановлено в полном объеме.

Работы проведены в штатном режиме. В 22:00 был отключен участок трубы холодного водоснабжения. К 01:00 давление в трубах снизилось, и подрядная организация начала установку узла.

Администрация Пскова просит жителей микрорайонов дальнего Завеличья при отсутствии воды в квартире обратиться в свою управляющую компанию для восстановления водоснабжения.

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Напомним, в Пскове идет строительство магистральной водопроводной сети для комплексной жилой застройки в микрорайоне «Борисовичи». Строительно-монтажные работы завершены на участке пересечения улиц Байкова и Рокоссовского. На втором участке, на пересечении улицы Рокоссовского и Рижского проспекта, идет строительство водопроводной камеры, проложено более 50% трубы. Ориентировочно через две недели будут проведены аналогичные работы по установке узла и врезке водопроводной трубы.

Строительство идет по муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами». Заказчиком работ является управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова. Срок исполнения контракта – 1 декабря.