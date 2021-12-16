ЖКХ

«Псковские тепловые сети» отмечают 55-летие

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» отмечает 55-летие сегодня, 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! В эти декабрьские дни исполняется 55 лет с момента создания муниципального предприятия города Пскова "Псковские тепловые сети". Из когда-то маленького, технически несовершенного предприятия усилиями многих людей за эти годы создалось большое, технически оснащенное и очень значимое для города Пскова предприятие. В "Псковских тепловых сетях" трудятся тысяча человек, у нас тысяча друзей, тысяча партнеров. И все это люди, горячо любящие наш город, берегущие его, дающие ему тепло — это "Тепло нашего города": и душевное, и физическое. Дорогие друзья, я вас поздравляю с юбилеем, желаю счастья, здоровья и больших производственных удач!» - пожелал директор предприятия Игорь Максимов.

В пресс-службе добавили, что предприятие прошло очень большой и тернистый путь. «Были невероятные взлеты, были и серьезные падения, но мы смогли все преодолеть. А сделать мы это смогли только потому, что были, есть и остаемся одной большой и дружной семьей. Самая большая ценность нашего предприятия – это люди, которые каждый день трудятся на благо жителей нашего города, которые вкладывают в свою работу всю душу, знания и умения. Мы благодарим каждого из вас за ваш ратный труд и ценим вклад каждого из вас в наше общее дело. Будьте здоровы и продолжайте так же любить свое дело», - добавили в ПТС.