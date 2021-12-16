«Псковские тепловые сети» отмечают 55-летие

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» отмечает 55-летие сегодня, 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
В пресс-службе добавили, что предприятие прошло очень большой и тернистый путь. «Были невероятные взлеты, были и серьезные падения, но мы смогли все преодолеть. А сделать мы это смогли только потому, что были, есть и остаемся одной большой и дружной семьей. Самая большая ценность нашего предприятия – это люди, которые каждый день трудятся на благо жителей нашего города, которые вкладывают в свою работу всю душу, знания и умения. Мы благодарим каждого из вас за ваш ратный труд и ценим вклад каждого из вас в наше общее дело. Будьте здоровы и продолжайте так же любить свое дело», - добавили в ПТС.