ЖКХ

На предложение возглавить штаб по газификации отреагировал псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отреагировал на предложение первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и сообщил о готовности возглавить региональный штаб по газификации.

«...Андрей Турчак предложил руководителям регионов возглавить штабы по газификации. Правильная и нужная инициатива. Вместе с Андреем Анатольевичем (Турчаком - ред.) и коллегами из правительства России мы проделали большую работу. Так как занимаюсь этим вопросом лично, обязательно возглавлю штаб по газификации в Псковской области», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, инициативу Андрея Турчака на заседании федерального штаба по газификации в координационном центре правительства поддержал вице-премьер Александр Новак. Он сообщил, что доложит о ней президенту.