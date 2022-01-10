ЖКХ

Андрей Турчак предложил губернаторам возглавить штабы по газификации

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил высшим должностным лицам регионов возглавить штабы по газификации, сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Инициативу Андрея Турчака на заседании федерального штаба по газификации в координационном центре правительства поддержал вице-премьер Александр Новак. Он сообщил, что доложит о ней президенту.

Ранее Андрей Турчак также призвал реализовать без волокиты программу догазификации и напомнил слова президента Владимира Путина, который указывал, что эта программа не должна влиять на программу плановой газификации.