ЖКХ

Регоператор забирает контейнеры и предлагает их покупать — Андрей Лукьянов

Региональный оператор по обращению с ТКО забирает свои контейнеры, ранее установленные, и предлагает их покупать. Об этом заявил директор компании «АСПО» Андрей Лукьянов в эфире программы «Кузница» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Он (региональный оператор по обращению с ТКО — ред.) везде устанавливал свои контейнеры. Зеленые баки "АСПО" были заменены на контейнеры с логотипом "Мехуборка". В тариф регионального оператора включены, в том числе и ремонт, установка бака. До меня сейчас доходит информация: клиенты регионального оператора жалуются, что региональный оператор решил забрать свои баки, предложив своим клиентам приобрести их в собственность самостоятельно. Возникает очень интересный вопрос: как можно забирать имущество, которое ранее было предоставлено и которое включалось в тариф? Очень непонятная ситуация происходит, в частности, в Пскове», — рассказал Андрей Лукьянов.

Гость студии подчеркнул, что это достоверная информация. «Ко мне обращаются, в частности, муниципальные предприятия, которые задают вопрос, на каком основании это происходит», — добавил руководитель «АСПО».