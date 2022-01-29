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Регоператор забирает контейнеры и предлагает их покупать — Андрей Лукьянов

01.02.2022 15:02|ПсковКомментариев: 1

Региональный оператор по обращению с ТКО забирает свои контейнеры, ранее установленные, и предлагает их покупать. Об этом заявил директор компании «АСПО» Андрей Лукьянов в эфире программы «Кузница» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Он (региональный оператор по обращению с ТКО — ред.) везде устанавливал свои контейнеры. Зеленые баки "АСПО" были заменены на контейнеры с логотипом "Мехуборка". В тариф регионального оператора включены, в том числе и ремонт, установка бака. До меня сейчас доходит информация: клиенты регионального оператора жалуются, что региональный оператор решил забрать свои баки, предложив своим клиентам приобрести их в собственность самостоятельно. Возникает очень интересный вопрос: как можно забирать имущество, которое ранее было предоставлено и которое включалось в тариф? Очень непонятная ситуация происходит, в частности, в Пскове», — рассказал Андрей Лукьянов.

Гость студии подчеркнул, что это достоверная информация. «Ко мне обращаются, в частности, муниципальные предприятия, которые задают вопрос, на каком основании это происходит», — добавил руководитель «АСПО».

Теги: #эхо москвы в пскове #ТКО #Кузница
Источник: Псковская Лента Новостей
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