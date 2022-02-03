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Псковский губернатор поручил контролировать содержание дорог во время непогоды

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил контролировать содержание дорог региона в условиях обильного снегопада. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Ближайшие несколько дней в Псковской области будут сохраняться непростые погодные условия: обильные осадки, мокрый снег, переходы через "ноль"», - отметил глава региона. В связи с этим он дал ряд поручений.

Так, глава администрации Пскова Борис Елкин направит больше ресурсов на уборку снега в городе.

«Если дороги и мосты в целом поддерживаются в порядке, то дворы становятся хронической проблемой. Контроль должен быть усилен. Управляющие компании, которые не справляются со своими обязанностями, будут получать штрафы, пока не научатся работать. С каждой будем разбираться в индивидуальном порядке», - подчеркнул глава региона.

Заместитель губернатора Василий Осипов получил поручение связаться с федеральными и региональными подрядчиками, которые убирают от снега трассы в регионе. Необходимо удостовериться, что они готовы полностью обеспечить безопасность дорожной сети, добавил губернатор.

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Отдельное совещание Михаил Ведерников провел с энергетиками по вопросу организации усиленной совместной работы. Отключения уже начались (утром без света было порядка 100 населенных пунктов). «Россети» перешли в режим повышенной готовности, добавил глава региона.

«Предстоит напряженная рабочая неделя. Берегите себя, и будьте особенно осторожны за рулем!» - заключил Михаил Ведерников.