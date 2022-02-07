Общество

Циклон «Роксана» принес в Псковскую область сильный мокрый снег

Циклон «Роксана» принес в Псковскую область сильный мокрый снег, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Осадки будут сопровождаться колебаниями температуры в районе нуля градусов. «Это идеальные условия для образования льда на проводах», - говорится в сообщении.



Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности. 110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

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Сетевая компания обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и ЛЭП. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей»: 8-800-220-0-22.