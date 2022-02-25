ЖКХ

За отказ в подключении к газопроводу на псковскую компанию подали жалобу в УФАС

Компания «Газпром газораспределение Псков» подала жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области на действия компании «Домостроитель», которая отказывает в присоединении новых абонентов к принадлежащим им сетям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

68 владельцев жилых домов в деревнях Латышево и Туховик Псковского района обратились в «Газпром» с заявлениями о техприсоединении к газовым сетям в рамках программы бесплатной догазификации. В непосредственной близости от домов уже имеется газопровод, принадлежащий АО «Домостроитель», однако компания отказала «Газпрому» в доступе к сетям, пояснили в УФАС.

По словам специалистов, постановлением правительства РФ №1547 от 13 сентября 2021 года были утверждены правила подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, регулирующие вопросы подключения к газовым сетям в рамках догазификации. Ранее обязанность получать разрешение у владельца сетей на подключение к газу лежала на заявителе. В соответствии с новыми правилами, в случае, если техприсоединение возможно только к существующим сетям и если пропускная способность сетей позволяет, исполнитель - «Газпром» - обращается к владельцу газовых сетей, а владелец не вправе препятствовать ему в подключении новых абонентов. Согласие должно быть направлено в течение 3 рабочих дней после получения заявки на подключение. Компенсация затрат собственника при этом не предусмотрена.

«Для Псковской области тема газификации является крайне актуальной. И реализация федеральной программы догазификации - это хороший шанс для многих домохозяйств получить бесплатное подключение к газу, в то время как ранее только за получение согласия на врезку абонентам было необходимо заплатить 200-300 тысяч рублей! При этом это были произвольные суммы, установленные владельцами сетей - юридическими и физическими лицами, - ничем не обоснованные. Сейчас же законодательство изменилось: деньги с исполнителя за согласие собственник брать не вправе, как и не вправе отказать в техприсоединении, - пояснила руководитель регионального управления ведомства Ольга Милонаец. - Будем разбираться, почему владелец газовой сети в деревне Латышево отказывает "Газпрому" в подключении абонентов. На наш взгляд, это нарушение прав граждан и законодательства».

Ранее сообщалось, что в России рассматривается вопрос денежной компенсации для владельцев частных газопроводов при использовании их собственности для выполнения программы догазификации.