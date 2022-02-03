ЖКХ

В России решают вопрос о компенсации за подключение к частному газопроводу

В России рассматривается вопрос денежной компенсации для владельцев частных газопроводов при использовании их собственности для выполнения программы догазификации. Об этом в эфире новой программы «Коммунальный ликбез» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.

«С частными газопроводами вопрос непростой. В нашем регионе действительно очень много частных газопроводов. По закону, владелец газопровода не вправе препятствовать подключению к своим газопроводам, если его мощности позволяют это сделать. Но заявитель имеет право подать запрос в антимонопольную службу, но что из этого получится на практике, пока не ясно», - сказал Игорь Мелузов.

Он также добавил, что вопрос о компенсации денег владельцам частных газопроводов поднимается на заседаниях федеральных штабов. При этом гость студии отметил, что даже при условии введения такой меры неизвестно, насколько владельцы частных газопроводов будут удовлетворены размером предложенной суммы.