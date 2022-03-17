ЖКХ

Водоснабжение на улице Фабрициуса в Пскове планируют восстановить 23 марта

Водоснабжение на улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют полностью восстановить 23 марта. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«21 марта несколько зданий на улице Яна Фабрициуса - 5 жилых домов и 4 административных здания (в том числе детский сад) - остались без холодного водоснабжения. Это произошло по вине подрядной организации, которая при производстве работ по капитальному ремонту улицы Яна Фабрициуса повредила водопроводную трубу», - отметил он.

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Благодаря слаженным действиям сотрудников Горводоканала прорыв оперативно локализовали и восстановили водоснабжение в семи из девяти зданий, подчеркнул Борис Елкин. Однако без воды по-прежнему остается дом №28 и районный отдел железнодорожной полиции. Для обеспечения жителей питьевой водой на место доставлена специализированная машина Горводоканала.

«Работы по устранению аварии продолжаются. Завтра водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Приносим жителям извинения за доставленные неудобства. А подрядчику придется компенсировать издержки из своего кармана», - добавил сити-менеджер.