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ЖКХ

Часть жителей улицы Фабрициуса в Пскове остаются без воды из-за подрядчика

22.03.2022 17:11|ПсковКомментариев: 0

Часть жителей домов на улице Яна Фабрициуса в Пскове остаются без воды из-за подрядчика, ремонтирующего дорогу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Горводоканал»

Нештатная ситуация сложилась 21 марта, когда по неосторожности субподрядчик (фирма, занимающаяся ремонтом улицы) повредил водопровод диаметром 63 см, вырвав запорную арматуру. «Без воды остались жители пяти жилых домов и работники четырех административных зданий, в том числе детский сад», — рассказали на предприятии.

 

Силами аварийно-диспетчерской службы и бригады цеха № 4 муниципального предприятия «Горводоканал» сразу же были произведены работы по установке временного хомута на поврежденный водопровод, что позволило не только оперативно локализовать прорыв, но и обеспечить водой жителей четырех жилых домов и трех административных зданий.

«Для обеспечения водой жителей многоквартирного дома № 28 и райотдел железнодорожной полиции, которым восстановить водоснабжение не удалось, установлена поливомоечная машина предприятия с питьевой водой», — отметили в пресс-службе.

Сегодня директор Горводоканала Константин Болотин лично проконтролировал ход ремонтных работ и предупредил подрядчиков, что водоснабжение должно быть восстановлено в кратчайшие сроки.

Теги: #горводоканал #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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