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Бюрократические процедуры при выполнении программы капремонта школ упростят – Андрей Турчак

Бюрократические процедуры при реализации программы капремонта школ упростят. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на совещании по вопросу реализации программы капремонта школ, передает официальный телеграм-канал партии.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Также планируется оптимизировать расходы в связи с ростом стоимости материалов – уже принято решение о замене стройматериалов из недружественных нам стран на отечественные или из дружественных стран. Помимо этого, при возможности нужно отказаться от проведения конкурсных процедур, отметил секретарь генсовета «Единой России».

«Надо, чтобы в процесс капремонта сразу были вовлечены все ответственные ФОИВы, которые впоследствии принимают объект – пожарные, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и так далее. Чтобы избежать ситуаций, когда уже по завершении работ они начнут кошмарить заказчиков и подрядчиков исполнением своих требований», - сказал Андрей Турчак.

Кроме того, секретарь генсовета «Единой России» отметил, что большинство регионов России уже начали программу капремонта школ.

К середине марта в ряде регионов конкурсы по определению подрядчиков не провели в полном объеме - речь шла о примерно 260 школах более чем в 30 субъектах. На сегодня конкурсные процедуры еще не объявили по буквально двум десяткам объектов, сообщил секретарь генсовета «Единой России».

«Каждый срыв повлечет за собой ответственность, вплоть до кадровых решений. Объективных причин нет и быть не может. Деньги регионам перечислены. На 2022 год – 66,5 млрд рублей, на 2023 – чуть более 25 млрд рублей. Всего за 2 года должны быть отремонтированы 2065 зданий школ, из них в этом году – 1653 школы», - подчеркнул Андрей Турчак.