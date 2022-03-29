Бюрократические процедуры при выполнении программы капремонта школ упростят – Андрей Турчак

Бюрократические процедуры при реализации программы капремонта школ упростят. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на совещании по вопросу реализации программы капремонта школ, передает официальный телеграм-канал партии.
Фото: пресс-служба администрации Пскова
Также планируется оптимизировать расходы в связи с ростом стоимости материалов – уже принято решение о замене стройматериалов из недружественных нам стран на отечественные или из дружественных стран. Помимо этого, при возможности нужно отказаться от проведения конкурсных процедур, отметил секретарь генсовета «Единой России».
Кроме того, секретарь генсовета «Единой России» отметил, что большинство регионов России уже начали программу капремонта школ.
К середине марта в ряде регионов конкурсы по определению подрядчиков не провели в полном объеме - речь шла о примерно 260 школах более чем в 30 субъектах. На сегодня конкурсные процедуры еще не объявили по буквально двум десяткам объектов, сообщил секретарь генсовета «Единой России».