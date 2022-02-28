Общество

В Псковской области начинают готовиться к капремонту школ

В Псковской области начинают готовиться к капремонту образовательных учреждений. В Единой информационной системе в сфере закупок размещена информация о ремонте ряд школ в 2022 году.

Так, в областном центре капитально отремонтируют лицей экономики и основ предпринимательства №10 (улица Юбилейная, 67а). Контракт предусматривает начальную (максимальную) цену в размере 43 млн 499 тысяч 824 рублей. Подрядчику предстоит обновить кровлю, оконные блоки, отремонтировать потолки и стены в ряде помещений и так далее. На ремонт систем отопления и электроснабжения готовы направить 4 млн 587 тысяч 758 рублей.

Среднюю общеобразовательную школу № 24 имени Л. И. Малясова в Пскове (улица Печорская, 3) планируют отремонтируют за 22 млн 727 тысяч 809 рублей. Планируется обновить полы, потолки и стены, входную группу и раздевалки.

Кроме того, в Пскове капитально отремонтируют естественно-математический лицей № 20 (улица Текстильная, 18). Начальная стоимость контракта — 37 млн 747 тысяч 692 рубля. Рабочие отремонтируют кровлю, заменят оконные проемы, полы, сети и так далее.

Также ремонт коснется школы №16 в Пскове (Ленинградское шоссе, 49). Стоимость работ оценивается в 19 млн 304 тысячи 658 рублей. Подрядной организации, помимо прочего, предстоит обновить кровлю, полы, провести работы по внутренней отделке раздевалки спортзала и коридора, отремонтировать фасады.

Подрядные организации по капремонту школ в областном центре определят 18 марта. Работы, согласно проектам контрактов, завершат до 31 октября.

В Порхове капитально отремонтируют среднюю общеобразовательную школу №1. Подрядной организации нужно капитально отремонтировать систему электроснабжения (первый, второй и третий этажи), электропроводку (с заменой щитов), обустроить систему автоматического регулирования температурного режима здания в зимний период (КИПиА), заменить оконные и дверные блоки, провести отделку помещений. Работы планируется закончить до 1 декабря, подрядчика выберут 11 марта. Начальная (максимальная) цена контракта — 70 млн 221 тысяча 130 рублей.

В Великих Луках капитально отремонтируют среднюю школу №1 (улица Юбилейная, 1). Цена контракта составляет 121 млн 886 тысяч 330 рублей. Подрядчика выберут 14 марта. Работы нужно завершить до 15 декабря.

Также в Великих Луках до 15 августа приведут в порядок педагогический лицей (Октябрьский проспект, 50). Стоимость — 42 млн 715 тысяч 948 рублей.

Еще три средние школы капитально отремонтируют в Куньинском районе. На капремонт учебного заведения в поселке Кунья готовы направить 18 млн 254 тысячи 190 рублей, в деревне Ущицы — 17 млн 181 тысячу 828 рублей, а в деревне Жижицы — 12 млн 314 тысяч 334 рубля.. Подрядным организациям, которых выберут 10 марта, предстоит провести работы до 31 декабря.

Кроме того, среднюю школу капитально отремонтируют в селе Кудеверь Бежаницкого района. На приведение учебного заведения в порядок готовы направить 37 млн 137 тысяч 339 рублей. Работы нужно окончить до 31 августа. Подрядчика выберут 17 марта.

Также планируется капремонт здания Красногородской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, («Агрошкола»). Работы, которые нужно завершить до 1 сентября, оцениваются в 15 млн 684 тысячи 583 рубля. Подрядчика определят 18 марта.

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Напомним, всего в Псковской области в этом году капитально отремонтируют 33 школы в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».