ЖКХ

Сергея Грахова оштрафовали по постановлению природоохранного прокурора

Председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергея Грахова привлекли к административной ответственности по постановлению природоохранного прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Прокуратура проверила исполнение профильным комитетом требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что 30 ноября в рамках национального проекта «Экология» региональный комитет по строительству и ЖКХ с ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» заключили государственный контракт на сумму 25 млн рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Строительство объекта обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов на территории Псковской области».

При этом (в нарушение требований законодательства) контракт на момент проверки не был размещен в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в Единой информационной системе (ЕИС) на сайте zakupki.gov.ru.

Кроме того, 10 декабря региональный комитет по строительству и ЖКХ с ООО «СА ЭКОТЕХ» заключили государственный контракт №2 на поставку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на сумму свыше 13,2 млн рублей. В нарушение установленного законом пятидневного срока акт приема-передачи товара от 26 декабря и платежное поручение были размещены в ЕИС лишь 9 марта.

«Несвоевременное направление для размещения на официальном сайте информации о контракте ограничивает право участников конкурса на получение полной и достоверной информации о результатах его проведения, а также о результатах исполнения контракта», - отметили в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями Сергея Грахова привлекли к ответственности за нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.