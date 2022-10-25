С вопросом о газификации деревни Ясно пришёл на приём к Александру Котову порхович

Житель порховской деревни Ясно Михаил Кузьмиченко обратился к спикеру областного Собрания Александру Котову с просьбой уточнить перспективы и сроки газификации – в действующую социальную программу населённый пункт не попал, а до райцентра, куда газ уже пришёл, около 15 км. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
«В советские годы была программа газификации, кто-то даже закупил котлы, но потом вопрос затих. Сейчас народ попросил меня узнать, есть ли решение. Наша деревня Ясно пополняется семьями, приезжают с детьми. Люди живут, обрабатывают землю, поля засевают – деревня возрождается. Мы хотим знать, какими будут дальнейшие действия», - рассказал о сути обращения порхович.
Александр Котов подтвердил, что планы по газификации Порховского района не изменились.
Председатель областного Собрания напомнил, что процесс газификации контролирует и правительство Российской Федерации, и региональные власти. «Уверен, что, несмотря на ситуацию, всё, что запланировано, будет выполнено», - успокоил Михаила Кузьмиченко Александр Котов.