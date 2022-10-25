Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в роли ведущих ENERGY
Топ клиник Пскова
оплата счетов
Компьютерные игры: за и против
новогодние корпоративы
Первые счета за электроэнергию
Господин Рейтингомер
Электронная транспортная накладная
Денис Иванов о 15 округе
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Мне 60, и это здорово!
штраф за обман энергетиков
бонусы для членов профсоюза
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
огненная узбечка
лифт с музыкой
 
 
 
ещё ЖКХ 25.10.2022 14:360 В «Псковских тепловых сетях» назвали причину задвоения квитанций за услуги 25.10.2022 17:200 При прокладке теплосетей учитываются перспективы развития районов в Пскове - эксперт 25.10.2022 16:421 С вопросом о газификации деревни Ясно пришёл на приём к Александру Котову порхович 25.10.2022 15:140 «Кузница»: Псковские теплосети – горячая работа круглый год. ВИДЕО 25.10.2022 15:000 Псковэнергосбыт: Счета можно оплачивать с помощью системы быстрых платежей 25.10.2022 14:360 В «Псковских тепловых сетях» назвали причину задвоения квитанций за услуги
 
 
 
Самое популярное 22.10.2022 16:380 Эксперты ответили на вопрос о длительности военной службы для мобилизованных 24.10.2022 12:585 Россиянам раскрыли, что будет с ценами на чай и кофе 25.10.2022 11:510 Псковский губернатор призвал ускорить перечисление выплат мобилизованным 25.10.2022 08:030 Глубокое частное солнечное затмение смогут наблюдать жители западной части России 24.10.2022 09:000 Уровень зарплаты больше всех не устраивает учёных и госслужащих в СЗФО – аналитики
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

С вопросом о газификации деревни Ясно пришёл на приём к Александру Котову порхович

25.10.2022 16:42|ПсковКомментариев: 1

Житель порховской деревни Ясно Михаил Кузьмиченко обратился к спикеру областного Собрания Александру Котову с просьбой уточнить перспективы и сроки газификации – в действующую социальную программу населённый пункт не попал, а до райцентра, куда газ уже пришёл, около 15 км. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В советские годы была программа газификации, кто-то даже закупил котлы, но потом вопрос затих. Сейчас народ попросил меня узнать, есть ли решение. Наша деревня Ясно пополняется семьями, приезжают с детьми. Люди живут, обрабатывают землю, поля засевают – деревня возрождается. Мы хотим знать, какими будут дальнейшие действия», - рассказал о сути обращения порхович.

Александр Котов подтвердил, что планы по газификации Порховского района не изменились.

«Программа разбита на два этапа. На первом проводится догазификация жилых домов тех населённых пунктов, где уже есть газораспределительные сети. На втором – остальные. Для этого необходимо спроектировать межпоселковые газопроводы-отводы. Очередность газификации деревни Ясно на втором этапе нужно уточнить в администрации района. Это недалеко от Порхова, но, думаю, пока придётся подождать», - уточнил спикер.

Председатель областного Собрания напомнил, что процесс газификации контролирует и правительство Российской Федерации, и региональные власти. «Уверен, что, несмотря на ситуацию, всё, что запланировано, будет выполнено», - успокоил Михаила Кузьмиченко Александр Котов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?
В опросе приняло участие 146 человек
25.10.2022, 17:570 Благоустройство парка имени Юрия Гагарина завершают на Запсковье 25.10.2022, 17:500 Более 70 реализующих овощи объектов проверил Роспотребнадзор в Псковской области 25.10.2022, 17:490 Замораживание сотрудничества с Прибалтикой не скажется на таможенных операциях в РФ - СЗТУ 25.10.2022, 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 октября
25.10.2022, 17:370 Программа воспитания учащихся Островской школы отмечена на Всероссийском конкурсе 25.10.2022, 17:350 Псковичей призвали отказаться от утреннего кофе и помочь военнослужащим 25.10.2022, 17:320 Движение транспорта на улице Кузбасской Дивизии в Пскове планируют открыть до конца недели 25.10.2022, 17:200 При прокладке теплосетей учитываются перспективы развития районов в Пскове - эксперт
25.10.2022, 17:150 Дополнительные поезда Петрозаводск – Псков запустят на ноябрьских праздниках 25.10.2022, 17:110 Текст одной из песен рэпера Oxxxymiron* признали экстремистским 25.10.2022, 17:050 Псковским автомобилистам стало доступно приложение МТС Music 25.10.2022, 17:021 Более 200 педагогов не хватает школам Псковской области
25.10.2022, 16:560 Многодетная псковичка попросила губернатора не отправлять мобилизованного мужа в зону СВО 25.10.2022, 16:550 Сбер запустил вклад «Новые возможности» в юанях и рублях 25.10.2022, 16:470 Историческую надпись восстановили на здании Псковского технического лицея. ФОТО 25.10.2022, 16:421 С вопросом о газификации деревни Ясно пришёл на приём к Александру Котову порхович
25.10.2022, 16:370 Троих нетрезвых водителей задержали полицейские в Псковской области 25.10.2022, 16:350 Осеннюю листву убрали более чем на 10 улицах Пскова 25.10.2022, 16:320 ФСБ задержала в Екатеринбурге подростка за подготовку атаки на школу 25.10.2022, 16:300 Книгу о кропотливой работе неизвестных садовников можно скачать на сайте «Михайловского»
25.10.2022, 16:280 В Пскове нашли пропавшего 1 октября мужчину 25.10.2022, 16:230 Пожилые псковичи с каждой пенсии покупают продукты мобилизованным 25.10.2022, 16:210 Информация о донорстве крови и костного мозга стала доступна на Госуслугах 25.10.2022, 16:190 Новый премьер-министр Великобритании вступил в должность
25.10.2022, 16:021 Названа средняя зарплата молодого учителя в Псковской области 25.10.2022, 16:000 Солнечное затмение запечатлели в России. ВИДЕО 25.10.2022, 15:480 Семья великолучан попыталась прокатиться на колесе обозрения в закрытом парке. ВИДЕО 25.10.2022, 15:400 «Единая Россия» отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации
25.10.2022, 15:380 Десять золотых медалей привезли великолукские кикбоксёры из Твери  25.10.2022, 15:341 «Гонки по вертикали»: военное положение, перемены во власти и подготовка к губернаторским выборам 25.10.2022, 15:260 Почти 200 млн рублей получит Псковская область на развитие молодёжной политики 25.10.2022, 15:240 Спасшую от пожара троих человек 13-летнюю псковичку наградят в Совете Федерации
25.10.2022, 15:220 Более 50 млн рублей планируют направить на реконструкцию системы оповещения населения Псковской области 25.10.2022, 15:140 «Кузница»: Псковские теплосети – горячая работа круглый год. ВИДЕО 25.10.2022, 15:090 На протекающую крышу и дорожную обстановку пожаловались псковички Юрию Сорокину 25.10.2022, 15:030 Самодельные препятствия из покрышек на обочине дороги убрали в Великих Луках
25.10.2022, 15:000 Псковэнергосбыт: Счета можно оплачивать с помощью системы быстрых платежей 25.10.2022, 14:560 «Везёт кому-то»: псковичи завидуют летящим на юг птицам 25.10.2022, 14:540 Псковский музей-заповедник и «Михайловское» представили Минкульту планы на 2023 год 25.10.2022, 14:360 В «Псковских тепловых сетях» назвали причину задвоения квитанций за услуги
25.10.2022, 14:260 Великолучане получили медали на турнире по ММА в Рязани 25.10.2022, 14:140 Полёты авиации над Псковом: есть ли риски? 25.10.2022, 14:080 Еловый лес появится на стене дома в Пскове. Фото 25.10.2022, 13:580 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Труда и Ипподромной в Пскове
25.10.2022, 13:520 В полночь псковичке доставили вместе с суши бодрого таракана 25.10.2022, 13:440 Почему не всем псковичам приходят квитанции за отопление круглый год, объяснила эксперт 25.10.2022, 13:350 «Лига справедливости»: Пособие на погребение. ВИДЕО 25.10.2022, 13:340 Роскомнадзор заверил, что не ограничивает работу WhatsApp в России
25.10.2022, 13:280 Россиянам советуют хранить сбережения в акциях, облигациях и золоте 25.10.2022, 13:250 Северо-Западная инвестиционная компания принимает студентов на практику 25.10.2022, 13:220 Локнянская алиментщица предпочла асоциальный образ жизни и попала в тюрьму 25.10.2022, 13:110 Псковский астроном-любитель поделился первыми фотографиями солнечного затмения
25.10.2022, 13:090 Супруги военнослужащих обратились к Александру Котову за поддержкой в отправке помощи 25.10.2022, 13:054 Сейчас не время говорить о том, что нам должно государство — Алеся Михачева 25.10.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о работе «Псковских тепловых сетей» 25.10.2022, 12:560 Два автомобиля столкнулись на улице Алмазной в Пскове
25.10.2022, 12:510 Почти 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 25.10.2022, 12:410 Экс-заключенный вернулся к пожилому обидчику в Бежаницком районе и забил его до смерти 25.10.2022, 12:320 «Гайд-парк»: Алеся Михачева о волонтерстве и депутатской деятельности. ВИДЕО 25.10.2022, 12:310 Претенденты на звание лучшего госслужащего Псковской области презентовали свои проекты
25.10.2022, 12:240 В восьми регионах СЗФО внедрили цифровые сервисы здравоохранения от Сбера 25.10.2022, 12:230 Магазин «Бизон» на улице Стахановской приглашает псковичей за свежей продукцией 25.10.2022, 12:181 Псковский Роспотребнадзор снял с реализации три партии хлебобулочных изделий 25.10.2022, 12:090 Российский психолог назвал полезное свойство нецензурной речи
25.10.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алесей Михачёвой 25.10.2022, 12:020 Невельчанин проник в дом и обокрал спавших хозяев 25.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 25 октября 25.10.2022, 11:510 Псковский губернатор призвал ускорить перечисление выплат мобилизованным
25.10.2022, 11:480 Ремонт дорог продолжается в Дедовичах 25.10.2022, 11:450 Звонарь убил страдающую деменцией жену 25.10.2022, 11:420 Дождливый день ожидает жителей Псковской области 26 октября 25.10.2022, 11:380 Мира и добра пожелал Николай Козловский сотрудникам таможни
25.10.2022, 11:300 «Кузница»: Псковские теплосети – горячая работа круглый год 25.10.2022, 11:270 Месячник «Белая трость» проходит в Псковской области 25.10.2022, 11:220 Новая сыровяленая колбаса появилась в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 25.10.2022, 11:211 Школу в гдовском Смуравьево-2 хотят построить на земле Минобороны
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru