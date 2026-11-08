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В Госдуме объяснили, как списать долги за услуги ЖКХ

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Россияне могут списать долги за услуги ЖКХ через процедуру банкротства, рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Процедура банкротства - единственный законный механизм, позволяющий полностью списать долги, в том числе и коммунальные. По общему правилу, долги по ЖКХ, возникшие до подачи заявления о банкротстве, могут быть списаны по решению суда», - сказал Свищев.

Парламентарий отметил, что банкротство не освобождает от платежей за свет, воду и тепло, которые начисляются в ходе процедуры. Кроме того, по его словам, если суд решит, что гражданин намеренно уклонялся от оплаты ЖКУ, в списании могут отказать. Он также уточнил, что сама процедура банкротства стоит денег - нужно оплачивать услуги финансового управляющего.

«Если долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей, можно попробовать пройти процедуру внесудебного банкротства через МФЦ. Если сумма выше, то только через арбитражный суд. Однако этот путь требует серьезной подготовки и консультации с юристом», - уточнил депутат.

Свищев добавил, что некоторые граждане пытаются переждать три года в надежде, что долг за ЖКУ "сгорит", поскольку по закону (статья 196 Гражданского кодекса РФ) общий срок исковой давности по долгам составляет три года. По его мнению, это рискованная стратегия, так как все это время жильцам будут начисляться пени и штрафы, а также могут отключить свет или воду, однако знать о такой возможности важно, чтобы не платить за то, что уже нельзя взыскать, пишет РИА Новости.

«Если управляющая компания или ресурсоснабжающая организация не обращались в суд за взысканием в течение этого срока, требовать оплаты за "просроченный" период они уже не могут. Однако важно помнить: если вы частично оплатили долг или подписали документ о его признании, срок исковой давности прерывается и начинает отсчитываться заново», - заключил он.
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